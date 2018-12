“Chiesa e associazioni contro la criminalità”, Don Manganiello chiama Foggia

Di:

Foggia, 20 dicembre 2018. Don Antonio Manganiello a Foggia con il suo libro e l’associazione “Ultimi”. Il libro si intitola “Gesù è più forte della camorra. Dalla Campania alle Scampie di Italia” edizione Europa. Il sacerdote “scomodo”, come viene definito, ha lanciato un appello finale nella sala di palazzo Dogana: “Uniamo le forze, e associazioni, la Chiesa, i cittadini, se aspettiamo i finanziamenti non facciamo niente, questo per far risalire questa città dagli ultimi posti in classifica”, come pubblicato dal Sole24ore sulla qualità della vita. Don Antonio ha incentrato l’ intervento anche su quelle che ritiene le cause “storiche” della criminalità, oltre che su quelle sociali, dai Borboni ai Piemontesi: “Sono meridionalista, napoletano” e da qui la critica ad una certa vena celebrativa di personaggi del passato risorgimentale, a partire da Garibaldi. “Per i percorsi di recupero non basta parlare con chi ha commesso un reato, io i ragazzi minori che mi sono affidati li coinvolgo in attività lavorative. Mi sento spesso ripetere: ‘e che dobbiamo fare? Non c’è lavoro qui. E’ vero, ma non basta la repressione, in questi anni si è fatto solo quello anche se ringrazio le forze dell’ordine per il ruolo svolto”.

Con lui Pietro Paolo Mascione, poliziotto, vice presidente nazionale di “Ultimi”, che ha raccontato la sua tragica esperienza: una persona di famiglia uccisa a Milano mentre si scaricava un carico di droga, suo padre era carabiniere, lui ha trascorso una vita in caserma a Foggia in via Guglielmi. Ha deciso di indossare la divisa e ha chiesto, mentre i suoi superiori erano dubbiosi che l’avesse scelto a sua firma, di andare a Scampia: “Siamo molto duri quando entriamo in questo quartiere, rappresentiamo lo Stato, non abbiamo paura di nessuno. La criminalità è cambiata con gli anni, si è evoluta con l’informatica, a Scampia non ci sono furti o scippi ma solo droga. La criminalità contrasta la cultura tant’è vero che favorisce la dispersione scolastica per creare manovalanza.”

FOTOGALLERY PAOLA LUCINO



Il sindaco Franco Landella, in riferimento al fatto che Foggia risulta penultima nelle classifiche, ha sollecitato infrastrutture, dall’aeroporto alla seconda stazione. “No al reddito di cittadinanza- ha aggiunto- sì alla dignità del lavoro. No alla militarizzazione, no all’esercito, ma lavorare sulle periferie che devono essere sempre al centro dell’agenda politica, no alla criminalizzazione delle istituzioni che oggi c’è la moda di denigrare”.

L’avvocato Michele Vaira, penalista, gli ha fatto una proposta: “Prima della fine del suo mandato intitoli una strada o una piazza a Mario Nero, testimone dell’omicidio Panunzio che è lontano da Foggia”. Questo a proposito di silenzi ed omertà in una fase in cui la “Dda di Bari lavora in modo molto incisivo sul territorio foggiano”. Enrico Infante, magistrato presso il tribunale di Foggia, su alcuni aspetti del pacchetto sicurezza si è espresso in modo positivo: “Quella del braccialetto elettronico anche in caso di stalking è una misura positiva, come pure la possibilità dei vigili urbani di interagire con la banca dati delle forze dell’ordine. Sul decreto immigrazione non mi esprimo, ma ho sentito molte critiche”. Premiati il giudice Lucianetti, per la sua carriera e le mogli di Aurelio e Luigi Luciani, morti a San Marco in Lamis in un agguato di mafia. “Perché nessuno possa mai più vedere a terra i propri mariti e nessun bambino possa chiedere se papà, dal cielo, ritorna”. Parole dette fra commozione ed applausi mentre ricevevano la targa dell’associazione “Ultimi”, un abbraccio con Don Manganiello e con il poliziotto Antonio Paolo Mascione, che ha conosciuto un dolore simile: “Da quel giorno le forze dell’ordine sono parte della nostra famiglia”.

A cura di Paola Lucino,

Foggia 20 dicembre 2018