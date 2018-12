“Ecotassa 2019: per quali auto si paga”

Di:

A breve il Parlamento dovrà votare la legge di bilancio 2019: tra le tante misure che verranno introdotte oppure modificate, un ruolo di assoluto rilievo ricopre l’introduzione di una nuova tassa automobilistica: la cosiddetta ecotassa. Che cos’è? Il nome suggerisce già di cosa si tratta: è una nuova imposta che dovranno pagare coloro che, a partire dal primo marzo 2019, acquisteranno auto ritenute dalla legge particolarmente inquinanti. La tassa, quindi, non riguarderà chi circola con vecchie automobili di cui è proprietario da anni. È chiaro che l’ecotassa scoraggerà non poco l’acquisto di nuove vetture (o meglio, di determinati modelli), incidendo così sulla vendita e sull’economia del mercato automobilistico; di qui l’opposizione delle grandi case produttrici. L’ecotassa, però, non servirà ad arricchire le casse dello Stato, bensì a finanziare gli incentivi a favore di quanti decideranno di acquistare auto green, cioè veicoli ecologici, a bassa emissione di anidride carbonica.

