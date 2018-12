Il dono di Natale di Fausto Leali ai pazienti de “Gli Angeli di Padre Pio”

Di:

Il noto cantautore sarà nella struttura riabilitativa di San Giovanni Rotondo sabato 22 dicembre, alle ore 19 Lo aveva promesso a settembre scorso, quando per la prima volta ha visitato “Gli Angeli di Padre Pio”, presidio di riabilitazione d’eccellenza dei Frati Minori Cappuccini della provincia Religiosa di Sant’Angelo e Padre Pio. Con il suo cuore generoso, Fausto Leali non ha mancato l’impegno.

Sabato 22 dicembre alle ore 19 tornerà nella struttura, tra pazienti e operatori che gli hanno già dimostrato immenso affetto. Quelle emozioni sono rimaste impresse nella mente di tutti. La sua straordinaria voce tornerà a vibrare per un evento straordinario. La sensibilità del “negro bianco” per la disabilità, del resto, è sempre stata evidente.

Nel 2017 a La Spezia, ha partecipato assieme ad altri grandi artisti allo “Special Festival”, il primo evento musicale “inclusivo” al mondo che ha voluto mettere in risalto come la musica sia un importante strumento a disposizione dei disabili per esprimere le loro emozioni e mettere in mostra i loro talenti. A ricevere Fausto Leali, per emozionarsi insieme, ci sarà il Presidente della Fondazione fra Francesco Colacelli, la Direzione Esecutiva, tutti gli Assistiti, adulti e piccini accompagnati dai genitori, e gli Operatori della struttura. Sarà una festa e coinvolgerà tutti.

