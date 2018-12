Manfredonia. Contributi per canoni di locazione 2018

Di:

Manfredonia, 20 dicembre 2018. Con recente atto del Comune di Manfredonia, è stato dato atto che, secondo gli indirizzi dell’Amministrazione Comunale ed in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 241 del 28.11.2018, è stata disposta, per le motivazioni ivi riportate, la concessione di contributi per concorso nel pagamento parziale dei canoni di locazione relativi all’anno 2018;

E’ stata impegnata, in esecuzione della deliberazione di G. C. n. 241 del 28.11.2018, la spesa di € 110.567,85 al capitolo 5105 del Peg per l’esercizio finanziario 2018, somma al netto delle variazione riportate in premessa da utilizzare per il pagamento dei contributi relativi al canone di locazione di che trattasi in favore degli aventi titolo.

E’ stata sospesa l’erogazione del contributo in favore di n. 5 beneficiari per i quali sono in corso approfondimenti istruttori, rinviando a successivo provvedimento le ulteriori determinazioni a riguardo, compresi i pagamenti dei relativi contributi concessi.

E’ stata liquidata la somma di € 99.717,85 in favore dei beneficiari riportati nel prospetto B).

Atto in allegato

1712_2018

Redazione StatoQuotidiano.it