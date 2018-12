‘Ndrangheta: fermata nuova guerra cosche

Un fermo immagine del video della Polizia di Stato relativo all'arresto, da parte della Polizia di Crotone, di quindici persone accusate di far parte di una cosca della 'ndrangheta operante sulla città di Crotone, 28 giugno 2018. Gli arresti, effettuati dai poliziotti dello Sco, delle Squadre Mobili di Crotone e Catanzaro e dei Reparti Prevenzione Crimine di Cosenza, Napoli, Siderno e Potenza, sono il risultato di una complessa attività d'indagine diretta dalla Dda di Catanzaro che ha portato a individuare l'esistenza e soprattutto la riorganizzazione, dopo una serie di operazioni svolte dalle forze di polizia e in particolare l'operazione denominata "Old family", di una cosca della 'ndrangheta legata ai Vrenna-Corigliano-Bonaventura-Ciampa', retta dalle famiglie Barilari-Foschini con a capo il boss Gaetano Barilari. ANSA/ POLIZIA DI STATO +++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++