Parco Gargano, acquisto cani da pastori a difesa delle greggi

Manfredonia, 20 dicembre 2018. Con recente atto dell’Ente Parco del Gargano è stato affidato alla Dott.ssa Franca Adriani la fornitura di 12 cuccioli di cane da pastore abruzzese, già sverminati, vaccinati e con microchip identificativo come da normativa vigente, servizio di consulenza per l’inserimento dei cuccioli e spesedi trasporto e trasferta, per l’importo complessivo di € 5.100,00 comprensivo di oneri e tasse.

Con lo stesso atto, sono state individuate le aziende zootecniche del Gargano a cui affidare i suddetti cuccioli di cane da pastore, mediante il seguente criterio: verrà scelta l’azienda che riceve più predazioni da lupoa carico del bestiame ovi-caprinoallevato, previo assenso della stessa,ubicata all’interno dei quattro comuni del Parco Nazionale del Gargano che subiscono a loro volta più predazioni da lupo,ed in caso di rinuncia sottoscritta, si sceglierà l’azienda immediatamente successiva per numero di predazioni subite.

