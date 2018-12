Contratto in scadenza, stato di agitazione operatori 118 Asl Fg

Di:

Foggia, 20 dicembre 2018. Anche per alcuni autisti e soccorritori con contratto a scadenza fine marzo 2019, il rapporto di lavoro non verrà rinnovato. Tale contratto avrebbe dovuto essere prorogato fino a luglio 2019, invece sulla scorta e nel rispetto di parametri fissati dal cosiddetto ‘decreto dignità’, tutto salta.

Si è discusso di questo nella riunione tenutasi il 18 dicembre a Foggia presso la nuova sede Asl a cui erano presenti tutti i delegati ed il presidente della Sanitaservice, gli operatori 118, infermieri, autisti e soccorritori.

“Addirittura per noi autisti e soccorritori” la voce di un gruppo di operatori “non verrà rispettato il termine di un anno per il contratto, come si diceva inizialmente. Saremo licenziati prima, allo scadere di soli 8 mesi di lavoro, per volere dei sindacati”.

L’unica speranza per tali lavoratori rimarrebbe a questo punto il concorso che dovrebbe partire a gennaio 2019.

Dovrebbe.

Pare cioè che non sia certo. “Se dovesse slittare e si rinviasse oltre marzo, rimarrebbero a casa altre 34 persone nonché padri di famiglia oltre alle 48 rimaste fuori dal sistema già dal 15 dicembre 2018” è la preoccupazione degli operatori con scadenza contratto fissata a marzo senza più possibilità di proroga.

Critica anche la situazione dei tanti infermieri che il 31 dicembre 2018 saranno in scadenza contratto. “Dal primo gennaio 2019 non si sa nemmeno chi andrà a ricoprire quel ruolo”. Forse – dicono – infermieri della Asl. “Ma non hanno esperienza riguardo alle situazioni di urgenza ed emergenza del 118” le perplessità degli attuali operatori del servizio in questione.

E sembrerebbe che un peso notevole in questo stato di cose derivi dal decreto dignità.

“Forse il ministro Di Maio non sa che noi operatori del 118 aiutiamo tante vite” incalzano i soccorritori “Il decreto dignità dev’essere corretto ed applicato alle solo aziende private”.

Sanitaservice, pur essendo un privato, applica regole e leggi di un’azienda pubblica e rispetta le leggi in vigore perché opera per un servizio pubblico, la Asl.

“Abbiamo tenuto delle riunioni nelle quali abbiamo comunicato per correttezza istituzionale le decisioni assunte dalla Asl e dalla Società” chiarisce Massimo Russo, amministratore unico di Sanitaservice.

“La logica dei contratti a scadenza dopo otto mesi vale per alcuni operatori, non per tutti. Ma tale misura è stata voluta dai sindacati maggiormente rappresentativi”.

Potranno partecipare al concorso, secondo l’Amministratore unico, gli operatori che hanno già prodotto domanda entro il 14 settembre e verrà riconosciuto loro il servizio maturato fino a quella data.

Ma va chiarito, secondo Russo anche un altro punto.

“Alcuni operatori vengono assunti attraverso la Gi Group, non sono nostri diretti dipendenti. In questa fase noi non assumiamo nessuno né licenziamo. Noi chiediamo unità per coprire turni a tale società. Eventualmente, quindi, l’attività di assunzione, proroga o licenziamento dipende da tale società. A marzo, quando noi richiederemo il fabbisogno sarà tale società ad operare.”

Russo inoltre conferma che il limite degli otto mesi per alcuni contratti è stato voluto dalle principali sigle sindacali. Ma varie sono le soluzioni rispetto alle diverse situazioni lavorative.

“La legge non dice tassativamente dodici mesi come termine dei contratti, dice ‘almeno’. Essendo quindi arrivata dai sindacati una tale proposta, noi, in uno spirito di collaborazione trasparente, abbiamo dato il nostro assenso. Se i sindacati cambiassero idea, noi saremmo disposti a fare altrettanto”.

E allora unirsi, dunque.

È l’appello di alcuni soccorritori. Andare a ROMA per parlare del decreto e protestare, chiedere modifiche.

A cura di Daniela Iannuzzi