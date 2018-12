Solidarietà di Nicola Gatta a dipendenti de “La Gazzetta”

Di:

Foggia. Il Presidente della Provincia di Foggia, Nicola Gatta, esprime solidarietà ai giornalisti ed ai dipendenti de “LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO”.

“Esprimo solidarietà ai giornalisti ed ai dipendenti de La Gazzetta del Mezzogiorno, per il difficile momento che stanno attraversando. Auspico, che si possa trovare una soluzione lineare, per consentire ad un giornale storico di continuare ad esistere. In un momento non facile per tutta l’editoria italiana, sono particolarmente vicino alla redazione di Capitanata, che informa i propri lettori con professionalità ed autorevolezza. Seguirò con molta attenzione l’evolversi della vicenda”.