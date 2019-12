ASE Manfredonia “Fermo preventivo automezzi per presenza sostanze radioattive: le cause”

. Attraverso una nota odierna, “l’ASE (Azienda Servizi Ecologici) S.p.a. di Manfredonia informa tutti i cittadini/utenti chepresso gli impianti finali di conferimento a causa dell’accertata presenza di sostanze radioattive”.

Come spiega l’azienda, “Cio’ e’ motivo di notevoli danni e disagi all’attivita’ complessiva di A.s.e. s.p.a., sia per la impossibilita’ di utilizzo per un tempo prolungato dei mezzi e delle attrezzature interessate al fermo preventivo, che per la rilevante spesa necessaria per il disbrigo di tutte le pratiche di legge e per effettuare le relative operazioni di bonifica affidate a ditte altamente specializzate”.

“Gli accertamenti e le analisi eseguiti dagli organismi competenti hanno potuto accertare che la presenza si sostanze radioattive nei rifiuti indifferenziati e’ causata dalla presenza di pannolini e/o pannoloni conferiti negli appositi mastelli e contenitori della raccolta differenziata “porta a porta” da utenze che si sottopongono a terapie e trattamenti sanitari specifici con l’uso di preparati e farmaci contenenti sostanze radioattive (chemioterapia, radioterapia, iodio, etc.). Anche lastre di radiografie non smaltite correttamente possono creare questi inconvenienti”.

“Al fine unico di evitare siffatte gravose situazioni, l’A.s.e. s.p.a. rivolge ai cittadini/utenti che si sottopongono a trattamenti e terapie sanitarie con l’utilizzo di preparati e farmaci contenenti sostanze radioattive, un accorato appello a collaborare fattivamente segnalando la singola situazione e contattando gli uffici aziendali preposti per concordare, in modo assolutamente riservato, le modalita’ piu’ idonee per il ritiro dei pannolini e/o pannoloni contaminati, di lastre di radiografie o di altri eventuali rifiuti contaminati.”

“L’A.s.e. S.p.a. garantisce ai cittadini/utenti la massima riservatezza, nello specifico interesse di ognuno ed a tutela della privacy cosi’ come previsto e disciplinato dalla normativa di riferimento”.

“Per informazioni e contatti riservati: numero 3485903868”.

“Si confida come sempre nella massima collaborazione”, termina l’azienda nella nota.