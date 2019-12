Aziende della Camera di commercio: “Se dismesse, danno per il territorio”

“La vicenda delle Aziende Speciali della Camera di Commercio di Foggia, alla luce anche delle dimissioni del presidente, desta preoccupazione per il territorio tutto”. Così il M5s di Foggia in un comunicato stampa.

“La Cesan e la Lachimer sono senz’altro realtà importanti per tutta la Provincia di Foggia, aziende che hanno acquisito know-how e esperienza che, se dismesse, andrebbero perse, depauperando ulteriormente un territorio che ha, invece, bisogno di valorizzarsi e di esaltare i sui capitali in termini di competenze acquisite. Evidentemente la realizzazione della faraonica sede di via Protano (peraltro utilizzata per meno del 50% dall’Ente), ha prosciugato tutte le risorse finanziarie, e non è sufficiente a giustificare l’attuale situazione finanziaria, né può essere avvalorato l’alibi della riduzione del contributo camerale per le imprese, operato dal Governo Renzi, che pure è stato improvvido e del tutto inefficace per il sistema delle aziende, ma rispetto al quale si doveva provvedere per tempo per equilibrare le uscite con le entrate”.

Secondo i pentastellati, “la conseguenza è che oggi l’Ente si trova in una condizione di rischiare di perdere quanto di meglio aveva faticosamente costruito nel passato. Sembra un modo di amministrare poco incline a valutare le necessità del territorio, e per preferire l’apparenza alla sostanza. C’era davvero bisogno di lasciare la storica sede di Via Dante? E’ giusto che comunità locale e dipendenti paghino per errori amministrativi? Il Movimento 5 Stelle di Foggia intende esprimere la sua forte contrarietà alla possibilità di dismissione delle Aziende Speciali della C.C.I.A.A. di Foggia, in quanto dannoso all’interesse dell’intera comunità foggiana e auspica che si trovino soluzioni alternative per preservare sia i lavoratori sia l’utile apporto che in questi anni le aziende hanno dato al territorio”.