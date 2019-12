Caro Lucio, a 40 anni non finisci mai di stupirci

La storica rivista settimanale(fondata nel 1952) che tratta approfondimenti su attualità, musica, cinema e spettacolo, dedica un interessante articolo-tributo al cantante bolognese di nascita ma manfredoniano d’adozione. Nell’articolo firmato da Enrico Casarini si annoverano molti dettagli su Lucio Dalla, alcuni conosciuti, altri meno. Eccone alcuni.

Nel dicembre di 40 anni fa, quando si tirarono le somme per stabilire quale fosse stato l’album più venduto dell’anno 1979, il titolo andò per la prima volta proprio al cantautore bolognese, grazie a “Lucio Dalla”, il disco di canzoni come “L’anno che verrà”, “Anna e Marco” e “Stella di mare”. Da quel 1979 il successo e la popolarità di Lucio non sono più calati”

Ritratto di famiglia

Giuseppe, il padre di Lucio, era direttore del Club di tiro a volo di Bologna; la madre Jole Melotti era una modista, che lavorava tra Bologna e Manfredonia (dove nel 1953 fu scattata la foto di lei col figlio usata per la copertina di “Cambio”).

All’avanguardia in tv

Agli inizi della sua carriera da solista Lucio Dalla condusse due trasmissioni storiche per la Rai. “Gli eroi di cartone” (1970-71) fu il primo appuntamento televisivo importante dedicato all’animazione in Italia. “Il futuro dell’automobile” (1976), progettato col poeta Roberto Roversi, fu uno show in sei puntate davvero sperimentale, con uno scimpanzé (Natascia) come valletta e ospiti come Roberto Benigni, Dario Fo, Antonello Venditti, Paolo Conte e Francesco Guccini.

Un attore versatile

Tra il 1965 e il 2008 Dalla è apparso in 15 film e una miniserie tv. Ha avuto alcuni ruoli davvero strani: aspirante fotografo (“I sovversivi”), avventuriero del West (“Little Rita nel West”), parroco (“Il santo patrono”), contadino miracolato (“La mazurka del barone…”), Sancio Panza (“Quijote”), vescovo (“Artemisia Sanchez”). In “Borotalco”, invece, è solo evocato e si vede il suo camerino, ma è il trait d’union nella storia d’amore tra Carlo Verdone ed Eleonora Giorgi.

Fonte immagine: luciodalla.it