Casa Sollievo, mostra fotografica in ricordo Dott. Cascavilla

Costanzo era un medico di medicina d’urgenza, di quelli che saltano in fretta e furia sull’ambulanza che sta per partire a sirene spiegate, per soccorrere i feriti o i malati urgenti. Amava il suo lavoro ed era stimato da colleghi, amici e pazienti.

Era anche un grande appassionato di fotografia. Viaggiava in tutto il mondo, fotografava popoli, culture, volti e paesaggi. E soprattutto condivideva sul suo sito gli scatti e le emozioni di una passione autentica, come quella per la fotografia.

A poco più di due mesi dalla sua morte, domani, alle ore 11, nel corridoio che porta alla Cappella Maggiore di Casa Sollievo della Sofferenza, inaugureremo una mostra fotografica dedicata a lui, con i suoi scatti, quelli che più lo rappresentano. Ci sembrava il modo migliore per ricordarlo con affetto.

Grazie ai colleghi e alla sua famiglia per averci dato questa preziosa opportunità.