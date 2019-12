Cassano e Stea a Foggia “Un rendez vous pieno di empatia”

. Incontro prenatalizio per Puglia Popolare.

“Una circostanza propizia non solo per il tradizionale scambio degli auguri ma anche per serrare le fila in vista dell’appuntamento elettorale regionale di maggio dove Puglia Popolare si prepara a tirare la volata per il bis di Michele Emiliano alla guida della Puglia”.

“In Piazza XX Settembre in Provincia con Fare Ambiente. Un incontro intimo tra le pareti domestiche di Rino de Martino , coordinatore provinciale in Capitanata, si sono ritrovati i referenti territoriali di tutti i comuni, Assessori, Consiglieri comunali, assieme ai dirigenti di base del Movimento, tutti pronti a rispondere con tempismo all’impegno attraverso una lista praticamente già pronta, fatte salve eventuali nuove intese strategiche. Presente anche l’intero Ufficio Politico, con Micky de Finis, Alessandro Palumbo, Giorgio Cicerale, Carmine Tenace, Fabio Lombardi ecc.”.

“Un rendez vous pieno di empatia, consumato all’insegna dell’amicizia, come mostrano le immagini, nel quale non sono mancate riflessioni politiche sui temi del confronto in atto”.

“Nell’incontro, a sorpresa, è intervenuto anche il presidente nazionale di ConfimpresaItalia, Luigi Manganiello appena rientrato da un viaggio di lavoro all’Estero, il quale ha portato il suo contributo nella discussione parlando sui temi dell’economia e dello sviluppo con spirito meridionalista. Nel primo pomeriggio, al termine di una intensa attività di relazione il team di Cassano, Stea e de Martino è partito alla volta di San Paolo Civitate. Continua così, senza sosta, il cammino dei cattolici democratici di Puglia Popolare, la vera costola moderata della coalizione che porterà Emiliano a rilanciare la sola proposta interclassista che serve al Sud e alla Puglia per evitare la miopia che anima populisti e sovranisti”.

(nota stampa)