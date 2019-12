“Closcià”, installazione artistica di Alessandro Tricarico a Foggia

”, l’installazione artistica di Alessandro Tricarico, sarà collocata nelquartiere ferrovia a Foggia: in forma dialettale richiama il termine franceseclochard, senza fissa dimora. L’opera intende dar voce a chi vive ai marginiEntra nel vivo il Progetto Il Viaggio di Sindbad – ConTesti interculturali, classificatosi al quarto posto a livello nazionale al Bando del MIBACT, Biblioteca casa di quartiere.Presentato dal Teatro Pubblico Pugliese, ente capofila, il progetto è promosso dalla Biblioteca “La Magna Capitana” di Foggia e dalla Biblioteca “Nicola Bernardini” di Lecce, con una fitta rete di partner: associazione Fratelli della Stazione, associazione di promozione sociale Edizioni Foglio di Via, associazione Avvocato di strada – Foggia e Spazio Baol.

Proprio quest’ultima associazione ha curato l’evento in programma lunedì 23 dicembre 2019, alle ore 18.00, in via Montegrappa, 59, a Foggia, nei pressi della stazione ferroviaria, il quartiere destinatario di questo progetto, che fino a maggio 2020 cercherà di favorire la reciproca conoscenza interculturale, attraverso una serie di iniziative e attività.

Si comincia con la presentazione di un’opera del fotogiornalista Alessandro Tricarico, dal titolo Closcià, che in forma dialettale richiama il termine francese clochard, senza fissa dimora. Con la realizzazione di quest’opera, l’autore, originario del Gargano, classe 1986, intende dar voce a chi vive ai margini, in condizioni di grave disagio sociale ed economico.

Con l’ausilio della tecnica dell’arte effimera, l’autore realizzerà un’immagine fotografica, per porre al centro dell’attenzione la fragilità dell’essere umano.

La gigantografia sarà realizzata dall’artista su carta semplice con l’ausilio di pigmenti naturali e verrà affissa su una parete del Cinema Cicolella, che ha sposato le finalità dell’iniziativa. Previsto, nel corso dell’evento, un momento di condivisione e di convivialità: migranti e senza fissa dimora, italiani e stranieri offriranno ai presenti latte, biscotti e bevande calde. Si tratta di un simbolico scambio di ruoli: latte caldo e biscotti, infatti, identificano l’attività di volontariato dell’associazione “Fratelli della stazione”, impegnata da più di vent’anni in servizi di accoglienza, assistenza ed inclusione sociale di persone indigenti che gravitano nei pressi della stazione ferroviaria di Foggia.

Durante l’evento, inoltre, verrà distribuito il giornale Foglio di Via, magazine che affronta tematiche sociali, edito dall’Aps Edizioni Foglio di Via. La distribuzione è a cura di persone bisognose, che verranno retribuite con fondi raccolti attraverso opere di beneficenza. Questa formula distributiva rappresenta una piccola fonte di reddito all’insegna dell’inserimento socio-lavorativo. Nello stesso tempo, il giornale punta a sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi della povertà e dell’integrazione.

ALESSANDRO TRICARICO

Nato nel Gargano, classe 1986, Alessandro Tricarico scatta le sue prime fotografie nel 2008, a Bologna, dove gestisce una camera oscura per due anni, tenendo corsi di sviluppo e stampa. Nel 2010 si avvicina al fotogiornalismo: documenta la vita dei pastori garganici, i canili del sud Italia, i fuochi sacri celebrati in Europa. Collabora con varie testate, tra cui Il Manifesto, Financial Times, Repubblica e L’Europeo. Ha trascorso un periodo in Tunisia per raccontare il campo profughi al confine libico e lo sfruttamento delle miniere di fosfato al confine algerino.

Da circa tre anni è tornato a vivere in Puglia. Attualmente sta portando avanti un progetto a lungo termine sul calo demografico nei piccoli borghi pugliesi. È tra i vincitori del bando PIN (Pugliesi Innovativi), con un progetto che si propone di promuovere l’educazione all’immagine nelle zone più periferiche della provincia di Foggia.