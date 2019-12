Come SIN muore a Manfredonia – parte I

Domenica 22 dicembre in piazza del Popolo a Manfredonia un movimento apolitico di cittadinanza attiva, Magliette Bianche, porterà all’attenzione dei cittadini di Manfredonia ed eventuali turisti la gravità della situazione ambientale di Manfredonia.. Il primo è quello che l’inquinamento del mare, ben 303 ha, è allo(dati Corriere della Sera 2018). Ma il bello viene ora: si vuole impiantare un hub di scarico gpl, gas petrolio liquido, sul confine solo teoricamente geometrico della zona SIN, lato porto Alti Fondali, che di suo si sta sgretolando come dimostrano numerose immagini dei social. Le navi gassiere di grandi capacità effettuerebbero le operazioni di scarico gpl con la modalità del “ciclo aperto” ossia prelevando l’acqua di mare e rilasciando acqua con ipoclorito e altre sostanze notoriamente biocide. Tuttavia occorre procedere con ordine.

COSA SONO I SITI SIN – SITO INTERESSE NAZIONALE

I siti potenzialmente contaminati in attesa di bonifica in Italia sono 12.482, di questi 58 sono definiti come gravemente inquinati e a elevato rischio sanitario (SIN). Il Ministero dell’Ambiente ha la competenza su 41, mentre i restanti 17 sono in carico alle Regioni. Per quanto riguarda i 41 che fanno capo al Ministero, secondo i dati ISPRA 2018, questi hanno una superficie complessiva pari a 171.268 ettari e rappresenta lo 0,57% della superficie del territorio italiano, e l’estensione complessiva delle aree a mare ricomprese nei SIN è pari a 77.733 ettari. Manfredonia è uno dei tre siti SIN presenti nella Puglia. L’area ha una estensione di 855 ha, di cui 303 ha di aree marine.

PERCHE’ MANFREDONIA?

Dal 1969 al 1999 Manfredonia ha avuto la sua industria, sita a poche centinaia di metri dalla zona urbana, ma in territorio legalmente appartenente a Monte S.Angelo (dalla quale dista in linea d’aria km). L’ARPA Puglia ne traccia una breve cronistoria: la costruzione dello stabilimento inizia nel 1969 con l’insediamento del Petrolchimico Anic, diventata poi Chimica Dauna e in seguito incorporata in Enichem Agricoltura. I principali prodotti dello stabilimento erano destinati al settore agricolo (fertilizzanti azotati), al settore fibre artificiali e tecnopolimeri (caprolattame) e al settore degli intermedi aromatici (benzaldeide e acido benzoico). Tra il 1971 e 1972 prende avvio la produzione di fertilizzanti e caprolattame. Nel 1976, negli impianti dei fertilizzanti, si verifica un incidente che porta alla diffusione di arsenico nell’ambiente (e regala a Manfredonia l’appellativo di Seveso del SUD, ndr). Nel 1988 viene arrestato l’impianto caprolattame e nel 1994 vengono sospese le attività residue dei fertilizzanti. Nel 1998 è firmato da Agricoltura SpA il “Contratto d’Area” con il quale si individuano alcune aree per l’insediamento di nuove attività produttive, successivamente realizzate. La Centrale termica è fermata definitivamente nel 1999. Nel dicembre 2001 Agricoltura S.p.a. in liquidazione è incorporata nella Syndial.

PERCHE’ E’ STATA DECRETATA ZONA SIN?

La motivazione ministeriale è sintetizzata nel Decreto di perimetrazione del SIN, che riconduce l’inquinamento all’attività degli impianti chimici e delle discariche dell’area. I contaminanti presenti nei suoli sono costituiti prevalentemente da benzene, etilbenzene, toluene, xilene, caprolattame, IPA, arsenico, mercurio, piombo e zinco. Nelle acque di falda sono presenti benzene, etilbenzene, toluene, xilene, caprolattame, IPA, arsenico, mercurio, zinco, alluminio, nichel, piombo e azoto ammoniacale. Vale ricordare che con la sigla IPA, idrocarburi policiclici aromatici, si raccolgono almeno altre sei sostanze cancerogene, anche se il termine tecnico per non far spaventare le popolazioni è sostanza mutagena ossia che induce mutazioni (cellulari). Sugli effetti di queste sostanze sui singoli organi del corpo umano si tornerà in seguito con una serie di approfondimenti scientifici.

Nella documentazione ISPRA che fa sempre riferimento al Decreto Ministeriale si legge che in particolare, per quanto riguarda le aree private, l’inquinamento va ricondotto in gran parte alla discarica Syndial e Isola 5, occupata dagli impianti di urea e ammoniaca e dai magazzini di materie prime. Tuttavia una dettagliata e precisa documentazione dell’Arpa Puglia del 2015, conseguente ad una delle conferenze dei servizi sull’area SIN non è cosi “avara” nell’individuare le isole tossiche, o forse sarebbe meglio dire “più” tossiche delle altre. In essa si legge che la zona SIN Manfredonia è in realtà molto complessa in quanto composta da più siti geografici, definiti da Arpa Puglia sub aree private, pubbliche e marine:

Aree Private, costituite primariamente dal polo chimico ex Enichem, attualmente Syndial;

Aree Pubbliche, costituite dalle discariche Pariti I – RSU, Conte di Troia, Pariti Liquami, ricadenti nel territorio comunale di Manfredonia, a Sud-Ovest della Località Siponto, e realizzate in vecchie cave di calcarenite dismesse;

Aree a Mare, prospicienti il Sito.

Quindi la città di Manfredonia è quindi circondata dalle zone SIN, secondo un asse che va da nord-est a sud-ovest. Sulla natura degli inquinanti e la proprietà, quindi responsabilità di bonifica l’Arpa Puglia è molto precisa: lo stabilimento era organizzato in 17 Isole, delimitate da strade con un unico accesso principale ubicato sul lato Ovest.

Isola 2 – Stoccaggi di ammoniaca , toluolo e fuel oil ;

, e ; Isola 4 – Serbatoio di stoccaggio criogenico ammoniaca da 15.000 m3, comprensivo di pompe, compressori e rack;

Isola 5 – Impianti urea 1 e 2, ammoniaca;

1 e 2, ammoniaca; Isola 6 – Magazzini urea e solfato ammonico ;

; Isola 9 – Centrale termica con relativo impiano trattamento dell’acqua;

Isola 10 – Impianti di trattamento a fanghi biologici (ora Impianto TAS), concentrazione sali sodici , incenerimento reflui industriali, squeezing toluolo, scagliettatura caprolattame con annesso magazzino di caprolattame, stoccaggio cloro e produzione ipoclorito , stoccaggi soda caustica e caprolattame, solfato ammonico, oleum con annesso parco zolfo ;

(ora Impianto TAS), concentrazione , incenerimento reflui industriali, squeezing toluolo, scagliettatura con annesso magazzino di caprolattame, stoccaggio e produzione , stoccaggi e caprolattame, solfato ammonico, oleum con annesso parco ; Isola 12 – Discariche di 2a categoria di tipo A e B;

di 2a categoria di tipo A e B; Isola 13 – Impianti di purificazione caprolattame, ossidazione acido benzoico , steam-reforming, lattamazione nitrosa , stoccaggi toluolo, caprolattame e sottoprodotti di lavorazione ;

, steam-reforming, , stoccaggi toluolo, caprolattame e ; Isola 14 – Discariche di 2a categoria di tipo B e C;

di 2a categoria di tipo B e C; Isola 15 – Impianto di polimerizzazione caprolattame della Società Puglia Nylon;

Isola 16 – Impianto benzaldeide , discariche per lo stoccaggio di code tolueniche, benzoiche e caprolattame;

, discariche per lo stoccaggio di code tolueniche, benzoiche e caprolattame; Isola 17 – Impianto di trattamento acque di scarico e vasche di accumulo degli scarichi di caprolattame.

Le aree sono state poi cedute a terzi:

Isole 1, 3, 4, 7, 8 e parte dell’isola 12: proprietà Manfredonia Vetro.

Isola 2: proprietà Atriplex.

Isola 6 e parte della 20: proprietà Inside/Collicelli.

Parte dell’Isola 9: proprietà Monvir.

Parte dell’Isola 10: proprietà Eurotrade.

Isola 11: proprietà MGS / IBF / Acem / Fedma / Polidaunia / Tec-In.

Isola 13: proprietà Zadra Vetro.

Isola 15: diritto di superficie TMI e PPT.

Syndial rimane proprietaria delle aree relative alle isole 5, 9, 10 (circa 20%), 12 (50%), 14, 16, 17, 20, dell’area della palazzina Direzione, e delle opere di sbarramento idraulico e bonifica della falda.

La relazione Arpa in verità è un vero muro del pianto e stigmatizza al 2015 una condizione di inquinamento cosi alto che lascia interdetti sia per estensione del fenomeno sia per la sua tossicità: i veleni dell’Anic/Enichem stanno oggi nel 2019, avvelenando suolo e mare. Non è un caso che la zona SIN di Manfredonia risulti la quinta per gravità stando ad una serie di criteri ISPRA. Nella tabella qui sotto è evidente quanto ancora sia da bonificare e quanto veleno sia ancora presente nell’area.

Alla luce qui quanto esposto la affermazione sullo stato di salute generale della popolazione, sempre di ISPRA, risulta fin troppo semplificato e forse anche banalmente letale. Si legge che è stato osservato, sia nelle donne che negli uomini residenti nell’area, un eccesso per tumore dello stomaco e un aumento dei casi di malattie dell’apparato respiratorio. Inoltre sono state registrate malformazioni congenite e condizioni morbose perinatali. La domanda che nasce spontanea è: ma chi doveva sorvegliare dove guardava?

MA QUANTO CI E’ COSTATO?

Per chiudere questo quadro introduttivo oltre alla chimica, alla biochimica e alla morte dei manfredoniani e montanari (l’intera zona perimetrale al ex sito industriale fu oggetto di sollecito da parte di Arpa verso il Comune di Monte S.Angelo nel 2013 affinché si vietasse l’acqua di falda per l’irrigazione agricola) c’è da aggiungere il piccolo e quasi insignificante particolare di Mammona: quanti soldi pubblici sono stati ad oggi spesi per la zona SIN di Manfredonia?

A dircelo è Data Room del Corriere della Sera a firma di Milena Gabbanelli, la storica e scomoda conduttrice di Report:

a fronte di quasi 66 milioni di euro si è bonificato il 18% del suolo e lo 0% del mare

Significa che tutte le sostanze dimostrate essere presenti in mare sono entrate nel ciclo alimentare di flora e fauna marittime e tramite loro nei manfredoniani, che continuano a morire ed ammalarsi con patologie strane, oggi, lo ripetiamo, non venti anni fa.

Una bomba chimica a lento rilascio che incide su ogni generazione vivente del Golfo

Sarebbe il momento di prenderne coscienza e cominciare a pensare a soluzioni VERE.

Continua