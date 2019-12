Gregoretti, Salvini: ‘con me in tribunale 3 milioni di italiani’

Se il caso della nave Gregoretti porterà a un processo,. Lo afferma, in un’intervista al Corriere della Sera, il leader della LegaSu Luigi Di Maio, “credo che tutta la dignità l’abbia messa nel decreto del 2018”.

“In questi mesi sto conoscendo la doppia faccia di Conte e Di Maio. Mi dispiace quando ci sono persone che perdono l’onore”, dice Salvini. “Dopo Conte – sottolinea – c’è soltanto il voto”.

E della stessa idea anche il segretario del Pd Nicola Zingaretti che sempre dalle colonne del Corriere sottolinea: “Dopo la caduta di questo governo, che abbiamo fatto bene a far nascere, sarebbero inevitabili le elezioni. Sono convinto che ci siano le condizioni per andare avanti, ma ci vuole una comune volontà politica”. Così il segretario del Pd Nicola Zingaretti al Corriere della Sera. Giuseppe Conte, “si è dimostrato un buon capo di governo. Non va tirato per la giacchetta, anche se è un punto di riferimento di tutte le forze progressiste”, dice. Italia Viva “deve decidere se stare dentro la prospettiva del campo progressista”. (ANSA)