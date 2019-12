“La coalizione troverà il nome giusto per liberare la Puglia da Emiliano”

“Sono certo che al momento giusto la nostra coalizione troverà il nome giusto per vincere le prossime elezioni regionali in Puglia, liberando la regione dalla sinistra e da Emiliano. In questi giorni è in atto un intenso confronto per trovare le migliori soluzioni per vincere in tutte le regioni che andranno al voto, nel rispetto delle posizioni di tutti gli alleati e attraverso le scelte che assumeranno insieme e in maniera condivisa i leader nazionali

Questa la dichiarazione del segretario regionale della Lega Puglia Luigi D’Eramo. Nel primo pomeriggio un comunicato stampa di Fratelli d’Italia aveva reso nota l’opzione del partito per Raffaele Fitto. Pare evidente che la Lega ritiene che i tempi non siano maturi per la designazione del nome del candidato.