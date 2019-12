“L’associazione Vìola Dauna non ha nessun legame con Progetto Viola@at”

“L’Associazione di Volontariato Vìola Dauna precisa di non avere alcun tipo di legame con il “Progetto VIOLA@at”, presentato lunedì 16 u.s. presso la sala Recca di Palazzo Celestini, sede del Municipio di San Severo. Tale precisazione si rende tanto necessaria per la denominazione simile al nostro “Progetto VìOLA” che potrebbe essere equivocata, tanto più che entrambi i soggetti operano nello stesso ambito, quello del contrasto alla violenza di genere”. Lo precisa il presidente dell’associazione Vìola Dauna

“L’Associazione di Volontariato Vìola Dauna, costituita nel giugno 2016, è composta da soci in prevalenza medici delle cure primarie (medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, medici dell’emergenza territoriale, medici di continuità assistenziale). In Capitanata, l’Associazione è impegnata nella formazione del personale in primis sanitario e delle sentinelle. Secondo l’O.M.S. (Organizzazione Mondiale della Sanità) la violenza domestica è un problema di salute pubblica, pertanto riteniamo che imparare a diagnosticare precocemente i segni e i sintomi che la violenza domestica provoca su donne e bambini, può contrastare il fenomeno e scongiurare gli esiti drammatici fino al femminicidio.

Il “Progetto VIOLA@at” è invece un progetto di inclusione sociale, finanziato tramite i P.O.R. Puglia 2014-2020, che dovrebbe promuove la formazione professionale delle donne vittime di violenza al fine di favorirne l’inserimento nel mondo lavorativo. Si tratta quindi di due progetti differenti, il primo con finalità di prevenzione, il secondo di recupero. Pertanto si ribadisce che l’uso dell’acronimo “VIOLA” nel nome del “Progetto VIOLA@at” risulta decisamente confondente e può indurre la cittadinanza ad assimilare due progetti che in realtà nulla hanno in comune”.