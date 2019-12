Manfredonia. La denuncia “La mia odissea per far avere a papà la carta d’identità elettronica”

, 20 dicembre 2019. “I disagi che ho dovuto affrontare in questi giorni potrebbero interessare tutti. Da qui, attraverso StatoQuotidiano, chiedo di migliorare il servizio, e la presenza di addetti, per il“.

E’ la civile richiesta di un cittadino sipontino che ha chiesto la pubblicazione della propria vicenda.

La storia

“Avevo prenotato il rilascio della carta d’identità elettronica il 1° ottobre 2019; il tutto in favore di mio padre disabile al 100%, di circa 90 anni. Stampata la ricevuta online, mi era stato indicato di presentarmi alle ore 11 del 19 dicembre 2019 negli uffici comunali del Palazzo della Sorgente.

Mi sono presentato regolarmente all’orario e alla data indicati ma, causa l’assenza di un impiegato, in ferie e unico addetto per il disbrigo della mia pratica, sono dovuto tornare stamattina, 20 dicembre 2019, presso gli uffici indicati.

La situazione mi ha originato diversi disagi, perchè ho dovuto prendere un permesso per il mio lavoro, lasciare quello che facevo, oltre ai disagi per mio padre che non ha la possibilità di camminare. Non mi è stato detto da subito che potevo recarmi solamente io presso gli uffici. Difatti mi è stato comunicato il 19 dicembre 2019 che per il disbrigo della pratica mio padre poteva anche non essere presente; sarebbe bastato infatti un certificato del suo medico curante (da consegnare agli uffici preposti) attestante l’impossibilità per mio padre di essere presente in Comune a causa della sua difficoltà nel camminare.

Stamani ho deciso comunque, per non ritardare nei tempi, di portare mio padre presso gli uffici anagrafe del Comune.

Ci hanno consegnato un documento sostitutivo, in attesa dell’invio della carta d’identità elettronica che dovrebbe arrivare entro una settimana presso la residenza di mio padre. Ora mi chiedo: non credete che ci sia la necessità e l’urgenza di inserire un’altra persona per il disbrigo di queste pratiche, onde evitare rallentamenti e disagi per i cittadini? Grazie”.

Nuova carta d’identità elettronica a partire dal 16 aprile – Il comunicato stampa dell’ente comunale del 16.04.2018

Si informa la cittadinanza che il servizio di rilascio della carta di identità elettronica è rinviata a lunedì 16 aprile.

Sono in corso, infatti, adeguamenti e aggiornamenti tecnici sulle postazioni fornite a questo Ente dal Ministero dell’Interno.

L’emissione della nuova carta d’identità elettronica sostituisce quella cartacea. L’Amministrazione comunale ha attivato tutte le procedure per adeguarsi alla normativa che prevede l’entrata in vigore del nuovo documento di riconoscimento personale, che certifica l’identità del soggetto titolare, oltre a costituire uno strumento di autenticazione per l’accesso ai servizi telematici della pubblica amministrazione.

La carta di identità elettronica può essere richiesta presso il proprio Comune di residenza, o presso il Comune di dimora, ma viene rilasciata dall’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato, solo su prenotazione.

La prenotazione della CIE potrà essere effettuata accedendo ai portali istituzionali http://www.cartaidentita.interno.gov.it e https://agendacie.interno.gov.it , dove il cittadino troverà tutte le informazioni utili, nonché mediante richiesta telefonica ai seguenti numeri: 0884-519745 e 0884-519633.

Prima di avviare la pratica di rilascio della carta di identità elettronica, il cittadino dovrà provvedere al versamento dell’importo sotto indicato:

– per il primo rilascio 22,21 euro (16,79 euro a titolo di spese di gestione dello Stato, comprese quelle necessarie per la consegna al domicilio, la rimanente somma per diritti fissi e di segreteria);

– per smarrimento/deterioramento 27,37 euro (di cui 16,79 euro comprensivi di spese di spedizione, la rimanente somma per diritti fissi e di segreteria).

Il cittadino potrà provvedere al pagamento secondo le seguenti modalità:

– presso la Tesoreria comunale Banca Popolare di Milano, in via Tribuna 65, a Manfredonia, con causale “Diritti per emissione CIE”;

– direttamente presso i Servizi Demografici, in piazzale Alessandro Galli, dal lunedì al venerdì durante l’orario di apertura al pubblico.