Manfredonia, oggi rinasce la mensa dei poveri “Pane di Vita”

a anche grazie al generoso contributo dei militari dell’Aereonautica di Amendola con l’iniziativa “Cuore con le ali”.

Si terrà oggi, venerdì 20 dicembre, alle ore 19.00, presso i locali adiacenti la chiesa di Sant’Andrea, l’inaugurazione della mensa cittadina “Pane di Vita”. Questa nuova realtà, fortemente voluta dall’arcivescovo di Manfredonia , si andrà a collocare negli spazi che per diversi anni hanno già ospitato una mensa solidale, ma con una struttura rinnovat

Dar da mangiare ha un richiamo diretto al valore della vita ed il problema del cibo è uno dei più drammatici problemi della povertà. L’inaugurazione in prossimità del Natale diventa “segno di speranza per ogni uomo” – come spiega Padre Franco Moscone nel suo messaggio – “Il Natale deve impegnare la nostra esistenza a gettare luce su una società individualista e inquinata, che tenta di mettere in disparte i valori cristiani, che propina una cultura che ignora i deboli, che scarta i più fragili e gli ultimi; deve aiutare a testimoniare quotidianamente la bellezza della cultura cristiana incentrata sul dono, sulla giustizia, sulla pace, che mette in comunione con Dio e con i fratelli, specie gli ultimi”.

L’iniziativa non si limiterà al periodo natalizio, ma proseguirà quotidianamente per 365 giorni l’anno e vedrà coinvolti volontari Caritas provenienti da diverse parrocchie e realtà ecclesiali della città che, a rotazione, assicureranno un pasto caldo ogni sera, dalle ore 19.00 alle 20.00, a quanti ne faranno richiesta.

L’inaugurazione si terrà alla presenza dell’arcivescovo e del comandante del 32° Stormo di Amendola, il colonnello Stefano Castelnuovo, ed è aperta alla cittadinanza.

A cura di Maria Teresa Valente