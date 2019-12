Mattinata, sequestrata struttura ricettiva sul litorale: deferito titolare

Proseguono senza sosta le attivita’ di monitoraggio delle coste da parte degli uomini della Capitaneria di porto di Manfredonia e di Vieste appartenenti all’aliquota del Nucleo Operativo di Polizia Ambientale (Nopa) della Direzione Marittima di Bari.

Sono state portate a termine due distinte operazioni finalizzate al contrasto dell’abusivismo demaniale sul litorale della provincia foggiana.

A Mattinata – Nella prima operazione i militari della Guardia Costiera di Manfredonia hanno proceduto, su conforme avviso della Procura della Repubblica di Foggia, al sequestro di un’intera struttura ricettiva presente sul litorale adiacente al porto di Mattinata, deferendo il titolare della struttura sig. A.T. (1967) che veniva altresì nominato custode giudiziale senza facoltà d’uso.

I militari, dall’analisi della documentazione autorizzativa acquisita, hanno accertato come la struttura non avesse il permesso per il mantenimento annuale della stessa dal punto di vista paesaggistico ovvero che il termine per lo smontaggio fosse fissato al 31 ottobre scorso.

L’attivita’ di polizia giudiziaria da parte dei militari proseguira’ al fine di accertare eventuali ulteriori responsabilita’ giuste indicazioni della Autorita’ Giudiziaria.