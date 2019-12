Regione, incendio Gran ghetto: convenzione con Comune San Severo

La Giunta regionale pugliese ha approvato ieri sera (19.12) i seguenti provvedimenti:

Modificata l’approvazione del programma delle manifestazioni zootecniche.per il 2019.

Approvati i criteri di riparto tra le aziende del SSR pugliese dei fondi per la riduzione delle liste d’attesa nell’erogazione delle prestazioni sanitarie provenienti dal decreto 20.8.19.

Assegnate risorse a AO Policlinico per il progetto Hospitality, per la governance del processo di adeguamento, riorganizzazione unificazione delle attività connesse all’accoglienza nelle strutture sanitarie pugliesi.

Assegnati 30 contratti di formazione specialistica con finanziamento regionale per le scuole di specializzazione in Medicina delle università di Bari e Foggia.

Approvato definitivamente il regolamento regionale sulla disciplina per la concessione di beni del demanio marittimo per la nautica da diporto

Siglata intesa tra Regione e Ufficio scolastico regionale per le Sezioni primavera

Approvata procedura concertativo-negoziale per realizzare primo tratto percorso euro-velo 5 di collegamento in bici tra Gravina e Altamura (Jesce) lungo l’Appia Antica.

Approvati, nell’ambito della legge per il sostegno all’editoria, i criteri e le modalità per l’erogazione dei contributi per la gestione associata degli uffici stampa nei Comuni.

Approvato schema convenzione con comune di San Severo per la gestione dell’emergenza abitativa degli immigrati a seguito dell’ incendio del cd. “gran ghetto” del 2-3 dicembre 2019

Prorogata convenzione con Casa Sankara per il protocollo “cura-legalità-uscita dal ghetto”

Approvate misure straordinarie per emergenza abitativa dei migranti per il comune di Carpino (Fg)

Approvato il programma operativo per il sostegno ai Grandi eventi sportivi

Approvato sostegno a interventi di bonifica per la discarica di Altamura – Le Lamie

Individuati soggetti proponenti e interventi, con importi, del programma integrato di edilizia sociale. Approvate anche le linee di intervento per il programma dell’abitare sostenibile e solidale della Regione Puglia.

Approvate modalità e criteri per la rotazione delle risorse del Fondo rotativo finalizzate al piano di rsistrutturazione della Fiera di Foggia

Approvato schema di accordo e collaborazione tra Regione e Unisalento per azioni di monitoraggio, analisi e studio dei fenomeni di esclusione sociale e povertà.

