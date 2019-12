Vicenda Asi, “Mentre si discute del sesso degli angeli, i turchi bussano alle porte”

Foggia. “

Vieppiù,che vista la larga rappresentanza presso gli Enti locali di governi di centrodestra,il Governatore,amante delle cozze,ha preferito congelare importanti nomine per non dare armi agli avversari politici,che,tra l’altro, si apprestano a contrastarlo per il rinnovo del consiglio regionale,dove si gioca una vitale partita,forse l ‘ultima partita, per la sua sopravvivenza politica.

Detto questo,tuttavia,vi è da dire che gli attori locali non hanno certamente giocato una partita vincente e soprattutto si sono fatti superare nella tempistica. Infatti, come dichiarato,qualche tempo fa,il centrodestra,prima ancora della campagna elettorale del maggio scorso e prima ancora,che Emiliano ed ai suoi ras locali, decidessero di commissariare l’Asi,aveva tutti i numeri per eleggere un nuovo Consiglio di Amministrazione,nel rispetto delle parti e delle componenti politiche.

Ma calcoli personali,improbabili equilibri ed egoismi di parte,hanno spianato la strada alla strategia elettoralistica di Emiliano e compagni. Un altro dato sconfortante e dato dalle incertezze operative di altri importanti Enti,come la Camera di Commercio e Confindustria di Capitanata,dove i vertici ,per separati motivi,non trovano pace.

Le raffiche di interdittive anti-mafia e lo scioglimento di importanti comuni per infiltrazione mafiosa,delineano un situazione di una comunità in difesa,accartocciata su stessa ed incapace di promuovere il ben che minimo sviluppo del territorio,con le forze politiche prudentemente nell’ombra per paura di attirare la mannaia prefettizia.

Prima Ikea e Declaton,ora Amazon sono l’emblema e la punta di iceberg di un sistema politico-imprenditoriale impegnato più nella cura di interessi miserabilmente minimi,che su obiettivi di vetta,capaci di attrarre investimenti e sviluppo per una terra che già soffre di enormi carenze strutturali ed infrastrutturali,dove grandi responsabilità hanno i governi regionali pugliesi.

Piangere e maledire adesso non serve a niente. Pedere l’autonomia gestionale di un ente importante,come l’Asi per motivi meramente elettoralistici è grave….. Ma non tanto grave come perdere l’occasione di insediare in aree Asi una realtà dell’e-commerce come Amazon,in grado di creare sviluppo e centinaia di posti di lavoro.

Nessuno se ne è preoccupato. Pochi ne hanno parlato. I motivi elettoralistici di Emiliano e del Pd,il giro di poltrone dei soliti noti,che navigano nel mare torbido e impalpabile di Enti ed istituzioni ,che la gente non conosce e non vota,hanno ancora una volta preferito il fallimento.

Se è vero ,però,che il centrosinistra ha fallito,bisogna anche dire che il centrodestra ha dormito”.

(nota stampa Bruno Longo, consigliere comunale Foggia, 20 dicembre 2019)