Manfredonia -San Giovanni Rotondo, 20 dicembre 2020. Deceduto stamani a Casa Sollievo della Sofferenza, dove era ricoverato, il 60enne Domenico Pinto, per tutti "Mimmo", operatore del compartimento marittimo di Manfredonia. Era sposato con la signora Maria Michela, e aveva 5 figli.

Il ricordo dei nipoti. “Caro zio, Mimmo Oggi ci hai lasciato quando nessuno era pronto a questo . Questa pandemia non ci ha dato tregua e tu hai lottato fino all’ultimo”.

“Anche il mare oggi piange la tua assenza e noi vogliamo ricordati così a bordo di quella barca da grande capitano! Ognuno di noi conserverà per sempre un dolce ricordo di te perché tu eri una persona umile e rispettosa verso il prossimo e sempre fedele alla tua famiglia a tua moglie Lina ai tuoi figli ai nipoti e unito ai tuoi fratelli“.

E’ difficile per noi accettare la tua assenza in un mondo in cui non conoscevamo il coronavirus e oggi ci hai lasciato proprio tu che tutti noi abbiamo creduto invincibile. ci piace pensare che sei adesso tra gli angeli più belli del paradiso e accettiamo la vita così e pregheremo per te.

Tu che in fondo sei stato sempre un saggio consigliere oggi affidiamo a te tutte le nostre paure e incertezze . Riposa in pace zio ! Che la terra ti sia lieve !”.