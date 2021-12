Selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione di n. 12 addetti di livello professionale “J” e di n. 5 addetti di livello professionale “1°/B” . pubblicazione risultati e graduatorie di merito.

L’Amministratore Unico di A.S.E. S.p.A. Raphael Rossi informa che in data 17 dicembre 2021 la Commissione Esaminatrice ha regolarmente terminato le attività inerenti alle fasi selettive. In data odierna, dunque, sul sito internet della società https://www.asemanfredonia.it/trasparenza/bandi-di-concorso/, sono stati pubblicati i risultati e le graduatorie di merito relative ai profili professionali per i posti messi a selezione.

Dalle liste verranno assunte 17 persone: 5 dalla lista per operatori di 1° livello e 12 persone dalla lista di livello J. Si tratterà di contratti a tempo determinato fino ai 12 mesi che potranno anche essere prorogati in contratti a tempo indeterminato. A tali persone verrà proposta l’assunzione a far data dal 3 gennaio 2022, da qui ad allora l’azienda procederà con le visite mediche, l’istruzione professionale e alla sicurezza. Oltre quanto sopra, l’azienda potrà attingere dalle due liste per assunzioni di persone per le necessità temporanee o stabili, cioè necessità estive e turn over aziendale.

Le assunzioni non determineranno maggiori costi per l’azienda ma anzi risparmi visto che verranno dismessi altrettanti contratti di somministrazione lavoro.

In tema, l’Amministratore Unico Raphael Rossi tiene ad evidenziare “Abbiamo profuso il massimo sforzo affinché le selezioni fossero indipendenti ed imparziali, rispettando in pieno i tempi che ci eravamo prefissati. Ringraziamo la commissione che veniva da fuori provincia e per alcuni componenti anche da fuori regione. Ringraziamo tutti i partecipanti per l’impegno e l’interesse dimostrato. Mi complimento con le persone che hanno vinto. Il bello comincia adesso, impegnandoci a servire il nostro territorio con passione e impegno”.