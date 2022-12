A.S.E. e Stadio Miramare entrano nel Consiglio Comunale di Manfredonia

Statoquotidiano.it, Manfredonia, 20 dicembre 2022 – Un Consiglio Comunale di Manfredonia pieno di interrogazioni, ma l’A.S.E. e lo Stadio Miramare la fanno da protagonisti.

La prima interrogazione, portata dal Consigliere Francesco Schiavone (Progetto Popolare), ha riguardato proprio la situazione del personale della partecipata pubblica sipontina, denunciando il degrado della pulizia delle strade e l’instabilità del personale nonostante le nuove assunzioni e i futuri pensionamenti.

A nome del Vicesindaco e Assessore Giuseppe Basta, assente per motivi istituzionali, è intervenuto l’Assessore al personale Libero Palumbo, esprimendo disappunto per l’interrogazione e dichiarando che le 17 unità di personale assunte a tempo determinato, con scadenza a gennaio, se valutate positivamente da ASE, saranno assunte in pianta stabile. Per quanto riguarda i 23 dipendenti part-time è stato fatto un incontro in cui il dimissionario Amministratore ha dichiarato, a quanto pare anche attraverso una nota scritta, che il rinnovo per le 23 unità sarebbe arrivato solo in seguito al rinnovo del contratto di servizio con A.S.E. S.p.A. Il Vicesindaco, per mezzo di Palumbo, ha anche voluto sottolineare la necessità della stesura di un nuovo disciplinare, sostituendo quello attuale, definito una fotografia obsoleta della città. L’Assessore al personale ha poi voluto fare un appello all’AU Rossi, chiedendo il rinnovo del contratto per i dipendenti part-time e affermando che non accetteranno atti illegali. Schiavone, ritenendosi insoddisfatto, ha citato la relazione di bilancio dell’ASE in cui sono previsti ulteriori pensionamenti e ha chiesto al Sindaco Gianni Rotice di portare risposte certe sulle assunzioni.

Il Capogruppo di Progetto Popolare ha inoltre portato in Consiglio la questione delle cartelle contenenti i preavvisi di riscossione coattiva da parte della C&C Srl arrivate a molti cittadini in questi giorni per contravvenzioni in molti casi già pagate nel 2019, chiedendo anche conto delle errate somme riportate nelle notifiche. L’Assessore Angelo Salvemini ha poi replicato che è attualmente in corso la verifica e la risoluzione del problema, causato da un disallineamento tra i server della C&C e quelli della Polizia Locale, dovuto probabilmente al passaggio tra la vecchia società Gestione Tributi e quella attuale, tranquillizzando i cittadini che si tratta solo di avvisi bonari ma ricordando l’onere di conservare la ricevuta di avvenuto pagamento per almeno cinque anni e il Sindaco ha voluto inoltre sollecitare banche e poste per fornire in maniera tempestiva la ricevuta di pagamento ai richiedenti. Schiavone insoddisfatto chiede che vengano scoperti i responsabili, lamentando anche le migliaia di euro di spese di notifica mandate a vuoto e le eventuali azioni legali contro il Comune da parte dei cittadini e chiedendo la sospensione dei preavvisi.

ASE ritorna poi con la Consigliera Maria Teresa Valente (CON Manfredonia), definendo l’ASE un’azienda “ad orologeria”: la Valenta porta come possibilità il commissariamento dell’ARO (Ambito di Raccolta Ottimale) Foggia 1, di cui Manfredonia fa parte insieme a Zapponeta, Monte Sant’Angelo, Mattinata e Vieste, data la mancata adesione degli altri quattro Comuni, nonostante l’approvazione del 2018, al Progetto Unitario nell’affidamento della gestione della raccolta rifiuti ad ASE, paventando una eventuale scomparsa della stessa. Dura replica da parte del Sindaco Rotice che, rispondendo sulla questione ASE sia a Schiavone che a Valente, accusa di ricordarsi della questione commissariamento solo ora nonostante gli anni passati dalla questione ARO, disconoscendo le recenti dichiarazioni dell’AU Raphael Rossi sul territorio e portando il suo sostegno alla risposta dell’Assessore Salvemini. Un attacco alla gestione della partecipata, accusando anche una spartizione di poltrone, la mancata redazione di un piano industriale nuovo e una visione moderna dell’azienda; il Sindaco ha comunque precisato che vi sarà una nuova prospettiva dopo le dimissioni di Rossi. Un attacco seguito da un’accesa discussione in cui il Sindaco ha accusato la mancata collaborazione nei fatti e l’esposizione di interrogazioni “inutili”. Risposta del primo cittadino ritenuta insoddisfacente dalla Consigliera Valente, non avendo, secondo il suo parere, ricevuto una risposta.

L’esposizione delle interrogazioni è poi passata all’Avvocato Gaetano Prencipe (Molo 21), che ha chiesto di conoscere le iniziative che l’Amministrazione intende avviare in seguito alla delibera della Commissione Straordinaria, confermata dal TAR, sulla restituzione del compendio e dei terreni dell’Oasi Lago Salso. Il Sindaco ha replicato portando a conoscenza dell’intera assise che sono attualmente in corso le valutazioni per la creazione di una Fondazione che possa gestire l’area, in collaborazione con il Parco Nazionale del Gargano e l’Università. A novembre sono state infatti individuate delle bozze di accordo. Il Consigliere, non soddisfatto più per la precedente gestione commissariale della situazione che per le parole di Rotice, ha chiesto una maggiore celerità nella questione data la possibile destinazione che il Parco potrebbe dare centinaia di ettari dell’oasi come aree di coltivazione e pascolo.

Prencipe è poi intervenuto sul mancato completamento dei lavori di ristrutturazione del complesso dell’Abbazia di San Leonardo, destinataria di un finanziamento di 11 milioni di euro da parte del Ministero dei Beni Culturali, (oggi Ministero della Cultura). In particolare non sarebbe stato portato a completamento il previsto museo multimediale, e la mancata conclusioni dei lavori, fermi dal 2016, non consentono l’accesso ai locali dell’Abbazia. L’Assessore Salvemini ammette di non essere venuto a conoscenza della cosa e che si informerà (lui o chi di competenza) della cosa. Prencipe fa poi sapere di essere venuto a conoscenza della questione, ammettendo che il fermo dei lavori è dovuto a maggiori priorità, chiedendo però un maggiore interessamento da parte dell’Amministrazione.

Un terzo intervento dello stesso è seguito, interrogando sullo stato di avanzamento dei lavori di messa in sicurezza della SS89 Foggia. L’Assessore Salvemini fa sapere che sono in corso i rilievi e che quindi si dovrebbe essere vicini alla cantierizzazione dell’opera; ha inoltre ricordato che nel tratto relativo all’Abbazia di San Leonardo, teatro di numerosi incidenti, è stato installato un autovelox che si starebbe rivelando un buon deterrente per il superamento dei limiti di velocità. Sono poi all’attivo i progetti per la cantierizzazione di isole pedonali per Manfredonia Sud e Nord che porteranno a inevitabili restringimenti di careggiata e più accortezza da parte degli automobilisti.

Due interrogazioni sono poi arrivate da parte dei Consiglieri Raffaele Fatone (Movimento 5 Stelle) e Schiavone sul tema caldo per gli sportivi sipontini e non, ovvero lo stato di avanzamento dei lavori dello Stadio Miramare, gestito dalla società Manfredonia Miramare e chiarimenti su quest’ultima.

Il Sindaco Gianni Rotice, nel rispondere, ha voluto premettere l’enorme sforzo economico che la società che gestisce l’impianto sportivo, a guida di Iraldo Colicelli, sta facendo con soldi privati per sistemare un campo con criteri di livelli professionistici, lavorando con il caldo torrido di agosto, e il grande risultato della squadra nel campionato di Eccellenza grazie al progetto del Presidente Di Benedetto; il primo cittadino ha dichiarato che tutto lo strato sottostante il manto erboso è stato completato e che il ritardo è dovuto al mancato arrivo dell’autorizzazione al collaudo, fattore burocratico non imputabile a nessuno, e che la società ha tempo 235 giorni per completare i lavori (limite metà marzo). Inoltre Rotice ha comunicato l’arrivo di note su alcune inagibilità, vecchie di anni, anche della struttura stadio, che dovranno essere colmato e che, se non risolte, potrebbero portare ad un ulteriore protrarsi dei tempi di utilizzo dello stadio Miramare anche con i lavori del campo terminati. Alla moderata soddisfazione di Fatone si oppone l’insoddisfazione di Schiavone, chiedendo chiarimenti su alcune zone d’ombre come la reale gestione del campo e le autorizzazioni al primo collaudo. Il Sindaco risponde replicando che le varie fasi dei lavori fanno poi partire la richiesta di collaudo, che la società Manfredonia Miramare non è subconcessionaria (non possibile secondo il contratto) poiché scissionaria con la Manfredonia Calcio 1932 ed ereditando, nella scissione, il contratto d’intesa col Comune e la gestione del settore giovanile, dando la possibilità del comodato d’uso gratuito alla prima squadra.

A questo delicato tema è poi seguita l’interrogazione del Consigliere Gianluca Totaro (Movimento 5 Stelle) sullo sviluppo e miglioramento aree di interesse commerciale, enogastronomico, della produzione artistica e creativa e la creazione di Distretti Urbani del Commercio (DUC) nel Comune di Manfredonia. L’Assessore Antonio Vitulano replica che i suoi uffici sono hanno ripreso la redazione del Documento Strategico del Commercio (DSC) a cui poi potrà seguire il DUC, facendo però notare che nei vari Comuni della Capitanata dove quest’ultimo è già attivo ha mostrato più inefficienza che efficienza e che non vorrebbe vederlo come solo un’opportunità di fama e cariche.

Le ultime due interrogazioni della giornata sono poi toccate nuovamente a Maria Teresa Valente sull’andamento dei parcheggi di Manfredonia e sulle società beneficiarie del Pala Scaloria.

Alla prima ha risposto l’Assessore Angelo Salvemini il quale ha riferito che, dall’installazione delle colonnine e delle strisce blu fino a ottobre, il Comune, al netto di IVA e considerando la sua quota, ha incassato € 98.519,23; un andamento, definito dallo stesso membro della Giunta, piuttosto lento, considerato che rappresenta il 50% delle previsioni di incasso. Questo risultato necessita di un intervento e ha portato all’avvio di una comunicazione con Publiparking sulle eventuali modifiche. La Valente ha auspicato per delle modifiche immediate che possano portare ad una migliore situazione.

Sulla seconda ha risposto l’Assessore Vitulano, facendo presente che le società beneficiare e che hanno fatto richiesta dell’utilizzo del Pala Scaloria sono le società Manfredonia Calcio a 5, l’Istituto Roncalli, Arcieri Sipontum e Gymnasia. La Valente ha voluto portare questa interrogazione per far presente che molte associazioni non hanno fatto richiesta dell’utilizzo del palazzetto poiché, a detta della consigliera d’opposizione, praticamente monopolizzato dal Manfredonia C5 che, dopo la concessione, ha modificato il campo per poter disputare regolarmente la masima serie di calcio a 5 togliendo la polivalenza del palazzetto, che dovrebbe ospitare anche basket, pallavolo e pallamano; la consigliera ha inoltre denunciato l’abbandono di due canestri fuori dal palazzetto dal valore di €20.000. L’Assessore, promettendo che avrebbe verificato la situazione canestri, le società di basket e pallavolo non hanno fatto richiesta per il Pala Scaloria ma per il PalaDante, dove hanno sempre svolto le loro attività e che non è arrivata alcuna richiesta da parte di alcuna società di pallamano.

Il Consiglio Comunale si è concluso con gli auguri di Natale del Sindaco Gianni Rotice.