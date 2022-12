ASE Manfredonia, Schiavone: “Prolungare il contratto ai 23 lavorati precari”

MANFREDONIA (FOGGIA), 20/12/2022 – “Lavoro, decoro e pulizia della città, questo è quanto abbiamo legittimamente richiesto ieri al sindaco di Manfredonia, in relazione alla situazione di 23 operatori precari assunti dall’ASE Spa Manfredonia con contratto part-time, ormai in scadenza.

Rispetto a questa richiesta legittima e naturale da parte di Progetto Popolare Manfredoni a ci siamo sentiti rispondere che siamo pretestuosi, non amiamo la città e soprattutto accendiamo gli animi. 𝗜𝗻 𝗿𝗲𝗮𝗹𝘁𝗮̀ 𝗰’𝗲̀ 𝗾𝘂𝗮𝗹𝗰𝘂𝗻𝗼 𝗰𝗵𝗲 𝗱𝗼𝘃𝗿𝗲𝗯𝗯𝗲 𝗮𝗰𝗰𝗲𝗻𝗱𝗲𝗿𝗲 𝗶𝗹 𝗰𝗲𝗿𝘃𝗲𝗹𝗹𝗼 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗮 𝗱𝗶 𝗳𝗼𝗿𝗻𝗶𝗿𝗲 𝗾𝘂𝗲𝘀𝘁𝗲 𝗮𝘀𝘀𝘂𝗿𝗱𝗲 𝗿𝗶𝘀𝗽𝗼𝘀𝘁𝗲. Solo alla fine abbiamo davvero capito i motivi scatenanti di questo nervosismo dell’amministrazione Rotice, che finalmente ammetteva di non avere saputo intavolare una trattativa seria con l’ASE Spa per risolvere alcuni problemi di questa città.

Noi non vogliamo entrare nella querelle atavica tra questa amministrazione e Raphael ROSSI – amministratore unico dimissionario dell’ASE Spa -, nonostante il sindaco ci abbia tirato per la giacchetta più volte affinchè prendessimo una posizione. Non lo vogliamo fare perchè riteniamo le aziende partecipate un valore aggiunto e non certamente un fardello. Non ci appassionano i litigi sui social perchè ci sono problemi “veri” da affrontare: 𝗴𝗮𝗿𝗮𝗻𝘁𝗶𝗿𝗲 𝘂𝗻 𝗱𝗲𝗰𝗼𝗿𝗼 𝗺𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼𝗿𝗲 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗻𝗼𝘀𝘁𝗿𝗮 𝗰𝗶𝘁𝘁à 𝗲 𝗶𝗹 𝗽𝗿𝗼𝗹𝘂𝗻𝗴𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝘁𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗶 𝗹𝗮𝘃𝗼𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶 𝗰𝗵𝗲 𝘀𝗼𝗻𝗼 𝗶𝗻 𝗮𝘁𝘁𝗲𝘀𝗮 𝗱𝗶 𝘂𝗻𝗮 𝗿𝗶𝘀𝗽𝗼𝘀𝘁𝗮.

Questa amministrazione ha il malvezzo di prendere le distanze dalla tecnostruttura ogni qualvolta c’è un errore o un’anomalia, come se improvvisamente loro smettessero di indossare i panni degli amministratori. Con le società partecipate non si entra in contrasto ma si collabora, al fine di raggiungere un obiettivo comune. Questo è l’a.b.c. della politica, intesa come strumento per migliorare la vita pubblica del territorio che si amministra.

Chiedo con forza al sindaco di risolvere questo problema: prolungare il contratto ai 23

lavorati precari al fine di garantire una città più pulita già dal 1° Gennaio prossimo e dare

dignità a questi lavoratori regolarmente inseriti nella graduatoria pubblica”. Lo riporta sui social Francesco Schiavone, Consigliere comunale Progetto Popolare.