FOGGIA, 20/12/2022 – Oggi in Puglia si registrano 1.876 nuovi casi di positività al Covid su 10.746 test per una incidenza del 17,4%. I decessi sono stati tre.

I nuovi casi sono così distribuiti: in provincia di Bari 555, nella provincia Bat 119, nel Brindisino 178, nel Foggiano 253, nel Leccese 493, in provincia di Taranto 253. Altre 18 persone positive non risiedono in Puglia. Delle 15.165 persone attualmente positive 294 sono ricoverate in area non critica e 10 in terapia intensiva. (ansa)