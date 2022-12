E’ garganico il nuovo questore di Piacenza: Ivo Morelli di San Giovanni Rotondo

PIACENZA, 20/12/2022 – E’ stato nominato un nuovo questore per la città di Piacenza, si tratta di Ivo Morelli attualmente questore di Aosta, prenderà servizio alla questura di Piacenza con il nuovo anno, ossia fra pochi giorni. Prenderà il posto di Filippo Guglielmino che era arrivato a Piacenza nel giugno del 2020. Guglielmino lascerà l’incarico per la pensione. Lo riporta il sito liberta.it

Nato a San Giovanni Rotondo (in provincia di Foggia) nel 1967, Morelli è entrato nella Polizia di Stato nel 1991, dopo aver frequentato l’Istituto superiore di polizia è assegnato al Reparto Mobile di Milano. Dalla fine del 1993 al marzo 2019 Morelli è stato in servizio ininterrottamente alla Questura di Milano ove ha diretto alcuni uffici: la centrale operativa, l’Ufficio tecnico logistico e l’Ufficio personale, successivamente è stato chiamato a dirigere l’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico dove è rimasto fino al 2013. Sempre in forza alla questura di Milano, ha altresì diretto alcuni commissariati quali Milano Lambrate e Milano Sempione.

Promosso primo dirigente, ha inizialmente mantenuto la direzione dell’UPGSP passando alla direzione della Divisione polizia amministrativa e sociale prima e successivamente del commissariato Milano Centro. Guglielmino lascia quindi Piacenza dopo quasi tre anni di servizio: era arrivato nella nostra città nel giugno del 2020.