Elezione della presidente della Provincia di Foggia: si vota il 29 gennaio 2023

FOGGIA, 20/12/2022 – Il presidente della Provincia di Foggia, Nicola Gatta, ha firmato oggi il Decreto con cui è stata indetta l’elezione del nuovo presidente della Provincia. Le operazioni di voto si svolgeranno domenica 29 gennaio, dalle 8.00 alle 20.00, nel seggio che sarà costituito presso la Sala “Gabriele Consiglio” della sede storica della Provincia di Palazzo Dogana.

All’elezione del presidente della Provincia sono chiamati i sindaci ed i consiglieri comunali in carica dei Comuni compresi nel territorio provinciale di Foggia. Sono eleggibili a Presidente della Provincia i sindaci in carica il cui mandato scade non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni. L’elezione del presidente della Provincia avviene con voto diretto, libero e segreto sulla base di candidature sottoscritte da almeno il 15% degli aventi diritto al voto. Il voto è ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34 dell’art. 1 della Legge n. 56/2014.

Le candidature alla carica di presidente dovranno essere presentate all’Ufficio Elettorale costituito presso la sede della Provincia di Palazzo Dogana, in piazza XX settembre n.20, nei seguenti giorni:

dalle ore 8.00 alle ore 20.00 dell’8/01/2023;

dalle ore 8.00 alle ore 12.00 del 9/01/2023.

