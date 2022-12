L’arte di Mishan: da Andrea Pazienza alla passione per Tim Burton

Statoquotidiano.it, Foggia, 20 dicembre 2022 – Maurizia Nardella, in arte “Mishan”, nasce il 6 ottobre del 2000 da Mauro, padre sanseverese e Barbara, madre abruzzese.

Un grande legame con la terra di Capitanata, che ha portato il papà a farle visitare la tomba di Andrea Pazienza nel giorno del suo 18esimo compleanno: un “regalo” importante per la giovane artista.

La giovane 22enne nutre una grande passione per l’arte del noto regista americano Tim Burton: uno stile tra il fiabesco ed il gotico, originale e molto amato dai suoi fan in tutto il mondo.

Temi come la solitudine e l’emarginazione sono molto cari all’iconico filmaker che ha diretto capolavori come Batman, Edward Mani di Forbice, Beetlejuice e Nightmare Before Christmas. Tutte pellicole che mettono in risalto le caratteristiche stilistiche così personali di Tim Burton, per tale motivo è stato coniato l’aggettivo “burtoniano”.

Un modello indiscusso per Mishan che nelle sue opere cerca di rendergli omaggio, mantenendo però sempre uno stile proprio e di qualità. Infatti ha ricevuto encomievoli giudizi da importanti critici d’arte come il noto Prof. Massimo Pasqualone.

Nonostante abbia solanto 22 anni, Mishan si è da poco laureata con 110 e lode in lingua e letteratura straniera, con particolare riferimento alla lingua cinese e può contare anche su due importanti premi internazionali ed uno nazionale per la sua arte ispirata all’inconscio.

Sicuramente motivo d’orgoglio per gli abruzzesi, ma soprattutto per i pugliesi: Mishan è l’ennesima conferma del fatto che si tratta di terre ricche anche di giovani talenti che vanno sostenuti e necessitano di spazi per emergere.

Spesso si parla male della Capitanata per eventi di cronaca, terra che comunque ha dato i natali a grandi artisti e persone con spiccate capacità in ogni settore. Bisognerebbe investire più energie nel valorizzare i giovani talenti legati al territorio.

Curriculum, premi ricevuti:

-Premio della critica al concorso “Ut pictura

poesis’ per il dipinto “Connessione”

-Premio internazionale Gabriele Basile

Ha tenuto mostre personali nella Fortezza di Civitella del Tronto, nel complesso dell’Annunziata della città di Sulmona e a Francavilla al Mare

A cura di Gianluigi Cutillo, 20 dicembre 2022

