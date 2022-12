Recuperare i messaggi eliminati, la nuova funzione di WhatsApp

FOGGIA, 20/12/2022 – Disponibile per tutti, dunque non solo per chi ha una qualche versione beta, la nuova funzione Accidental Delete di WhatsApp permette di recuperare i messaggi cancellati per sbaglio da una conversazione. Rispettando però due condizioni.

Come funziona Accidental Delete

In fase di test dallo scorso agosto e ora accessibile sia dall’app per Android sia da quella per iOS, Accidental Delete dà 5 secondi di tempo per annullare l’eliminazione di un messaggio: in fondo allo schermo compare un bottone Annulla, da premere appunto per annullare l’operazione. Un po’ come si può annullare l’invio di una mail su Gmail.

Questa è la prima condizione da rispettare: stare dentro la finestra dei 5 secondi di tempo, altrimenti quel che è fatto è fatto.

Un esempio di un messaggio eliminato e recuperabile

L’altra condizione, più importante, è che Accidental Delete funziona solo con i messaggi su cui si è premuto Elimina per me: se si è usato Elimina per tutti, e dunque il messaggio è stato eliminato anche sugli smartphone dell’altra persona (o delle altre persone, nel caso di un gruppo), non c’è nulla da fare e il pulsante Annulla nemmeno compare.

A che cosa serve, allora? Sembra inutile, a meno di non voler recuperare l’integrità di una conversazione, ma un uso specifico c’è, a ben vedere: evitare brutte figure. L’esempio è quello di un messaggio mandato a una persona invece che a un’altra, oppure in un gruppo invece che in quello cui era destinato: si clicca (per sbaglio) su Elimina per me e si è convinti di avere rimediato all’errore. Adesso, con la comparsa di quel bottone Annulla, ci si accorge subito che non così. E si può tornare indietro di un passo, fare attenzione a scegliere Elimina per tutti e finalmente risolvere il problema. Una volta per tutte e per davvero. Lo riporta Repubblica.it.