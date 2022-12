Regione Puglia, arriva la “leggina” salva-poltrone per i consiglieri

FOGGIA, 20/12/2022 – La permanenza in carica dei consiglieri regionali dopo le (ipotetiche) dimissioni del presidente della Regione Puglia serve ai cittadini che «si aspettano venga rispettata» la durata intera del mandato.

E magari anche (o forse soprattutto) a chi vuole garantirsi lo stipendio da consigliere. Eppure l’interesse del cittadino-elettore è il motivo che ha spinto oggi il consigliere regionale della Lega, Gianni De Blasi, a depositare un emendamento alla legge di bilancio – in corso di discussione in queste ore -: in base a questa normetta, dopo le eventuali dimissioni del governatore i consiglieri resterebbero in carica altri sei mesi più uno, oltre naturalmente al tempo necessario per indire le nuove consultazioni.

Un blitz in piena regola (segnalato da un articolo di oggi della Gazzetta del Mezzogiorno) ovviamente condiviso con pezzi della maggioranza che sostiene Michele Emiliano (cioè con alcuni esponenti di Pd, Cinque Stelle e civiche), per modificare le norme di funzionamento della Regione con l’incredibile spiegazione di voler garantire il «proseguimento del programma di governo condiviso in sede di insediamento del Consiglio regionale». Una proposta tanto più incredibile perché l’opposizione, che con la Lega ha presentato l’emendamento, sulla carta dovrebbe avere l’interesse a tornare al voto quanto prima.