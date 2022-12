Rifacimento delle strade di Manfredonia: finanziamento di oltre 1,5 mln di euro

MANFREDONIA (FOGGIA), 20/12/2022 – Con la notifica delle ultime autorizzazioni a firma del RUP regionale giunte ieri mattina, può finalmente essere cantierizzato a Manfredonia il finanziamento di 1.588.835,37 di euro per il rifacimento delle strade di Manfredonia.

Lo comunica l’Assessore comunale ai Lavori Pubblici, Avv. Angelo Salvemini, in riferimento ai 4 progetti strategici presentati dall’Amministrazione comunale rispetto al Programma straordinario della Regione Puglia “Strada x Strada”. Ora, ottenute le autorizzazioni finali dei progetti adeguati all’aggiornamento del prezziario regionale, in questi giorni si procederà con la gara per l’affidamento lavori che, condizioni meteo permettendo, saranno cantierizzati già a partire dal mese di gennaio. Gran parte delle strade di Manfredonia sarà interessato da interventi di manutenzione e messa in sicurezza, così come previsto dai quattro progetti approntati e candidati dall’Amministrazione Rotice con il supporto degli uffici tecnici comunali.

Elenco strade:

Traversa via degli Iris, Piazza delle Messi, Via degli Ulivi, Via Candelaro, Via del Tavoliere, Via degli Asparagi, Via degli Asfodeli, Via delle Antiche Mura (nei tratti tra via Palatella e via San Francesco, tra via Campanile e Via Scaloria, tra via Orto Sdanga e via Torre S.Maria, tra via Stella e via Torre dell’Astrologo), Via I Maggio (nei tratti tra via Palatella e via San Francesco, tra via San Rocco e Via Scaloria), Via Tribuna (nel tratto tra Via Stella e Via Torre dell’Astrologo), Via XXIV Maggio (nel tratto tra Via Campanile e Via Scaloria), Via Palatella (nel tratto tra via I Maggio e Corso Manfredi), Via Campanile (nei tratti tra via Tribuna e via San Lorenzo, tra via I Maggio e via Antiche Mura), via Torre dell’Astrologo (tra via Antiche Mura e via tribuna), Via Scaloria (nel tratto tra via Cozzolete e via I Maggio), Via San Salvatore (metà carreggiata), Via G. di Vittorio (nel tratto compreso tra traversa Località Conte di Troia e Impianto di distribuzione carburanti Energas), Lungomare del Sole (nel tratto compreso da Via Aurelio Lucio e Via delle Alghe), Via Foggia (nel tratto compreso tra i binari del tratto Foggia-Manfredonia e Ponticello Acque Alte), Piazzetta del Daino, Via Console Claudio (nel tratto compreso tra Viale Foggia e Via degli Eucalipti), Viale Stella Maris (metà carreggiata), Passeggiata Archeologica, Via Martin Luther King (nel tratto compreso tra Via G. di Vittorio e Via U. Giordano), Via Scaloria, Via La Giulia, Via Pastini, Via Tomaiuolo, Via di Vittorio (tratto tra semaforo di Siponto e impianto di distribuzione Q8), Viale Padre Pio.