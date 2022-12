STATOQUOTIDIANO.IT, Manfredonia 20 dicembre 2022. “La sentenza del Giudice del Lavoro mette la parola fine a tutte le illazioni su una presunta consapevolezza della struttura e ai tentativi di scaricare sulla dirigenza e la proprietà le responsabilità (oltre che degli oss arrestati) dei dipendenti che hanno assistito agli atti di violenza“.

E’ quanto scrive l’avvocato Michele Vaira del foro di Foggia, commentando una recente udienza (del 13 dicembre 2022) con la quale il Giudice del Lavoro del tribunale del capoluogo dauno, sulla prima delle controversie proposte dai lavoratori licenziati della R.S.A.A. “Stella Maris”, si è pronunciato in totale favore della Coop. Santa Chiara, recependo in pieno la tesi difensiva degli avvocati Romeo Tigre e Mariantonietta Scarano.

“Questa linea (ampiamente diffusa mediatamente nei giorni successivi agli arresti), che si è spinta addirittura a definire questi soggetti ‘vittime’ – spiega l’avvocato Vaira – è stata duramente respinta dal Giudice del Lavoro in sede di ricorso contro l’avvenuto licenziamento di uno dei dipendenti, in posizione processuale analoga a quella di tutti gli altri”.

“Il Giudice ha addirittura paventato, nella robusta motivazione del provvedimento, una potenziale responsabilità penale dei singoli soggetti che hanno ammesso (solo quando sono stati ascoltati come testimoni in fase di indagine e non prima) di essere a conoscenza di questi gravi atti di violenza e umiliazione”.