In giro ci sono tanti ragazzi che studiano, leggono, fanno sport, amano farsi domande, vogliosi di capire e di riflettere. Si innamorano, vivono le prime delusioni. Soffrono e gioiscono. Si impegnano a superarsi, si divertono anche, vivono con semplicità la loro vita in modo normale, senza la voglia di voler strafare, senza colpi di testa. Vogliono essere solo se stessi.

Per questo investono nel loro futuro senza scappare dal loro presente. Conoscono i propri limiti ma non se ne rammaricano, anzi, li usano per dare un senso al loro sacrificio, al loro lottare. Al loro stesso divenire, per rispondere a un impegno solo: crescere e maturare.

Spesso restano anonimi, non cercano il successo ma solo una giusta realizzazione. Sono alla ricerca di se medesimi e dei propri talenti per impiegarli al meglio e non restare indietro, per non essere di peso a nessuno.

Poi, invece, accade che arrivano loro, invaghiti di se medesimi, narcisisti del nulla e pompati da trasmissioni altrettanto banali e vuote, i quali pensano che basti riempirsi il corpo di tatuaggi per sentirsi invincibili e immortali, mostrarsi duri e trasgressivi per sentirsi insuperabili, spaccare tutto e tutti per esorcizzare paure mai affrontate. E forse anche conflitti mai risolti.

Cominciano a mettere insieme una serie di parole violente e senza un senso compiuto, alogiche e illogiche. Parole di cui non conoscono neanche il significato perché, forse, non hanno mai aperto un vocabolario, o non hanno letto nè Platone né Seneca, Dante e Leopardi, Montale e Pavese, Dostoevskij e Camus.

Poi di questo testo ne fanno una canzone, mettendo insieme una cantilena aritmica di note senza alcuna armonia e senza gusto estetico. Musica autoreferenziale che colpisce ma non scava, che assorda senza aprire alcun tipo di sentiero, o disegnare orizzonti inediti. Musica ripetitiva che ha paura di affrontare il nuovo con il rispetto di chi, invece che esperto, si sente sempre e ancora neofita.

Musica che stordisce e annulla, emoziona senza impietosire, ma che comunica solo rabbia, che poi è la loro, per non essere riusciti ad essere normali. Per non aver fatto pace con la vita.

Usano il dolore per spaventare e cantano l’amore per ammaliare. Confondono l’irreverenza con l’emancipazione, la tracotanza con la forza, la spavalderia con il coraggio e l’euforia con l’aggressività.

E il mondo gli corre dietro, li osanna, nutrendo sempre più il loro già patologico delirio di onnipotenza. E loro si inebriano di un successo che è solo effimero.

Eppure basterebbe poco per smontarli. Non tanto proibendo loro di cantare, ma solo ignorandoli, e facendoli capire che in fondo i veri fragili sono loro. E che la loro è solo una recita per nascondere ciò che sono.

Questi nonvanno ascoltati ma vanno curati. E la loro cura è il silenzio e l’incontro con la vera arte, quella che non solo fa emozionare ma che aiuta anche a pensare. Perchè solo laddove il cuore incontra la ragione, l’arte, e la musica in particolare, ha effetti davvero edificanti. Costruttivi.

L’arte, come diceva il filosofo Aristotele, è catartica, ti libera da tante cose per restituirti alla vera essenza di te stesso e delle cose. Ti spoglia e spoglia, E poi ti riveste di stupore e di mistero.

Per tutte queste ragioni, a dire il vero, preferisco i miei ragazzi e la loro normale fragilità piuttosto che costoro con la loro surrogata artificiosità. I miei ragazzi, che amano il sacro poco delle cose, e che, se fanno musica, lo fanno solo per creare e non per dominare, per dare un’anima alla loro vita quotidiana e non per scappare, inventandosi uno stato di eccezione che serve solo a sconfinare, col solo scopo di sentirsi immortali e insuperabili.

Preferisco i miei ragazzi e la loro vita fatta di sentimenti e di silenzi, di cadute e di risalite. Loro che ricominciano ogni giorno da un nuovo niente, sapendo che la vita si sceglie ogni mattina non come un gioco inutile che non approda a nulla, ma come un viaggio dove, se difficile è arrivare , di certo essenziale è ricominciare.