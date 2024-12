Il dolore ha colpito profondamente la comunità di Acerra, che piange la tragica scomparsa di Anna Accardi e Rosaria Sgherzi, madre e figlia rispettivamente di 75 e 49 anni. Le due donne hanno perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto lungo la statale 272, tra San Severo e San Marco in Lamis, nel cuore della provincia di Foggia.

Lo riporta Cronache della Campania.

La città si è stretta intorno ai familiari per offrire sostegno in un momento di profondo dolore. I funerali delle due vittime si terranno questa mattina presso la Chiesa di Maria Santissima Annunziata ad Acerra, dove amici e parenti si riuniranno per dare loro l’ultimo saluto. Successivamente, la salma di Rosaria Sgherzi proseguirà verso Rodi Garganico, cittadina dove la donna viveva insieme al compagno e ai figli, e dove sarà tumulata.

L’incidente si è verificato in un tratto di strada tristemente noto alla popolazione locale come il “bivio della morte”, un punto già teatro di numerosi scontri mortali in passato. La Fiat Panda, guidata da Rosaria Sgherzi, si è scontrata frontalmente con una Fiat 500 condotta da un uomo di 36 anni, residente nella zona. Il conducente della 500 è rimasto ferito, ma le sue condizioni non destano preoccupazione.

A bordo della Fiat Panda viaggiava anche una giovane donna di 23 anni, parente delle vittime, che è rimasta ferita gravemente ed è tuttora ricoverata in ospedale. Le sue condizioni sono monitorate costantemente dal personale medico. Le autorità locali hanno avviato un’indagine per ricostruire le cause dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

Anna Accardi e Rosaria Sgherzi erano molto conosciute e benvolute ad Acerra. Anna, con i suoi 75 anni, era una figura di riferimento nella comunità, mentre Rosaria, madre amorevole, aveva costruito una vita a Rodi Garganico, dove era circondata dall’affetto del compagno e dei figli. La loro scomparsa lascia un vuoto incolmabile nei cuori di chi le conosceva.