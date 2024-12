ANCE Foggia: Bilancio positivo per il 2024 e prospettive future nell’Assemblea dei Soci

Foggia, 20 dicembre 2024 – Si è tenuta questa mattina la conferenza stampa di fine anno di ANCE Foggia presso la Sala Convegni “Fantini” in Via Valentini Vista Franco. Il Presidente di ANCE Foggia, Ivano Chierici, insieme al Presidente di ANCE Puglia, Gerardo Biancofiore, e ad altri rappresentanti di spicco dell’associazione, ha tracciato un bilancio del 2024, evidenziando i risultati raggiunti e delineando le priorità per il futuro.

I risultati del 2024

Ivano Chierici ha aperto i lavori sottolineando il significativo incremento della massa salariale, cresciuta del 17% rispetto all’anno precedente, e ha espresso soddisfazione per la sinergia istituzionale che ha contribuito al miglioramento della qualità della vita nel territorio. “Crediamo nel valore della collaborazione tra istituzioni, aziende e associazioni di categoria. Questo è il motore per una crescita socio-economica e culturale sostenibile,” ha dichiarato Chierici.

Il Presidente di ANCE Puglia, Gerardo Biancofiore, ha elogiato l’operato di ANCE Foggia, sottolineando il dinamismo dell’associazione: “In sei mesi sono stati raggiunti risultati straordinari, che rappresentano la base per un futuro all’insegna della formazione, della ricerca e del lavoro.”

Anche Michele Gengari, Presidente della Cassa Edile di Capitanata, ha evidenziato il successo dell’anno appena concluso, annunciando importanti novità per le imprese, tra cui una riduzione della contribuzione del 20% e l’introduzione di premialità dedicate.

Assemblea dei Soci: nuove prospettive per il territorio

Nel pomeriggio, l’Assemblea dei Soci ha visto la partecipazione di figure istituzionali di rilievo, tra cui l’Assessore all’Urbanistica Giuseppe Galasso, il Pro-Rettore delegato all’Edilizia Michele Milone e la Presidente del Consiglio Comunale di Foggia Lia Azzarone.

Tra i temi trattati, il Piano Urbanistico Generale (PUG), lo sviluppo dell’Housing Sociale, la creazione di un Urban Center e la possibilità di un protocollo d’intesa con l’Università di Foggia per favorire la collaborazione su edilizia e risorse umane.

“Le sfide che ci attendono richiedono un approccio condiviso e progetti ambiziosi, capaci di rafforzare il legame tra formazione e lavoro,” ha affermato Chierici, rimarcando l’importanza di mettere a sistema le competenze e le risorse del territorio.

La giornata si è conclusa con un messaggio di fiducia per il futuro, puntando su innovazione, legalità e coesione istituzionale come leve per uno sviluppo sostenibile e inclusivo del settore edilizio a Foggia e in tutta la regione Puglia.