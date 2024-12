Audace Cerignola, ingresso gratuito per i giovani al match contro la Juventus Next Gen - Fonte immagine non riferita al testo: Cerignolaviva.it

La S.S. Audace Cerignola annuncia un’iniziativa speciale in occasione della partita contro la Juventus Next Gen, in programma sabato alle ore 17:30 presso lo stadio “Domenico Monterisi” di Cerignola.

Per l’occasione, l’ingresso sarà gratuito per tutti i bambini delle scuole elementari e medie, oltre che per i giovani iscritti alle scuole calcio locali, ai centri educativi e alle parrocchie del territorio.

Lo riporta Tuttoc.com