Dopo la pausa dedicata agli impegni delle nazionali, con Benevento protagonista grazie al doppio test match tra l’Italia di Samperi e la Lituania, il campionato di Serie A torna in scena al PalaTedeschi. Il GG Team Wear Benevento 5 si prepara a due sfide cruciali che chiuderanno un 2024 da ricordare per il futsal sannita. Domani, alle ore 20:30 (diretta su YouTube Divisione Calcio a 5), i giallorossi affronteranno il neopromosso Vitulano Drugstore Manfredonia. La settimana successiva, invece, sarà la volta dell’Italservice Pesaro, nell’ultima gara dell’anno.

Questi due incontri rappresentano scontri diretti per la salvezza e saranno determinanti per il cammino della squadra guidata da mister Andrea Centonze. Il match contro il Manfredonia riporta alla memoria la sfida di un anno fa, sempre al PalaTedeschi, quando un ispiratissimo Lolo Suazo contribuì con le sue magie all’11-4 che regalò al Benevento il primato nel girone B di Serie A2 Elite.

Oggi, il Manfredonia, allenato da mister Ceppi, arriva a Benevento dopo aver conquistato la Serie A attraverso i playoff e occupa la dodicesima posizione con 8 punti, quattro in più rispetto ai sanniti. Per l’ultima gara casalinga del 2024, il Benevento punta su un mix di grinta e qualità, con il neoacquisto Titon, già decisivo con il suo primo gol in maglia giallorossa, pronto a fare la differenza.

A dirigere il match saranno gli arbitri Nicola Lacrimini di Città di Castello e Andrea Cini di Perugia, con Francesco Sgueglia di Finale Emilia al cronometro.

Le dichiarazioni di Nicola Arvonio

Alla vigilia della sfida, il tecnico Nicola Arvonio ha dichiarato:

“La pausa è stata fondamentale per noi, ci ha permesso di prepararci al meglio e di recuperare giocatori chiave come Lolo Suazo e Xitao. Domani ci attende una gara equilibrata e combattuta: sia noi che il Manfredonia abbiamo bisogno di punti salvezza, quindi sarà una partita avvincente. Dovremo essere attenti, evitare gli errori del passato e mostrare maggiore concretezza sotto porta. Solo così potremo conquistare quei tre punti fondamentali per il nostro obiettivo stagionale.”

