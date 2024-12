Si sono concluse le prove concorsuali per 7 differenti profili e 97 posti complessivi, 15 nell’Area degli Operatori, 16 nell’Area dei Funzionari e i restanti nell’Area degli Istruttori. Le graduatorie saranno valide per altri due anni e potranno essere utilizzate anche da altri enti locali.

Ecco i dati.

Area Funzionari

Per il concorso per il profilo di Funzionario Assistente Sociale (16 i posti, inclusi 4 per i riservisti delle forze armate e 2 per i volontari del Servizio Civile Universale) 525 gli iscritti, 383 le persone che si sono presentate alla prova selettiva, 171 gli idonei nella graduatoria finale.

Area Istruttori

Per il concorso per il profilo Istruttore amministrativo (16 posti, inclusi 4 per riservisti delle forze armate e 2 per volontari del Servizio civile universale), 5833 gli iscritti, 4383 le persone che si sono presentate alla prova selettiva, 1274 gli idonei nella graduatoria finale.

Per il concorso per il profilo Agente di Polizia Locale (18 i posti, inclusi 3 per i riservisti delle forze armate e 2 per i volontari del Servizio civile universale) 2333 gli iscritti, 1670 le persone che si sono presentate alle prove selettive, 241 gli idonei nella graduatoria finale.

Per il concorso per il profilo di Istruttore contabile (17 i posti, inclusi 5 per i riservisti delle forze armate e 2 per i volontari del Servizio Civile Universale) 1336 iscritti, 1018 le persone che si sono presentate alla prova selettiva, 483 idonei nella graduatoria finale.

Per il concorso per il profilo diIstruttore tecnico geometra (9 posti, inclusi 2 per i riservisti delle forze armate e 1 per i volontari del Servizio Civile Universale) 402 gli iscritti, 288 le persone che hanno sostenuto la prova selettiva, 108 idonei nella graduatoria finale.

Per il concorso per il profilo di Programmatore Amministratore di Rete e di Sistema (6 posti, inclusi 1 per riservisti delle forze armate) 270 gli iscritti, 203 le persone che hanno sostenuto la prova selettiva, 58 gli idonei nella graduatoria finale.

Area Operatori

Per il concorso per il profilo di Operatore esperto (15 i posti, inclusi 4 per i riservisti delle forze armate e 2 per i volontari del Servizio Civile Universale) 2504 gli iscritti, 1974 le persone che hanno sostenuto la prova selettiva, 788 idonei.

Le procedure contestualmente avviate di reclutamento attraverso le procedure di mobilità hanno portato alla selezione e ingresso nell’amministrazione comunale, a tempo pieno e indeterminato, di 28 nuove unità lavorative: 4 in meno rispetto alle previsioni e al fabbisogno dell’Ente, che verranno recuperate attraverso lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi.

Le prove selettive si sono svolte alla Città del Cinema, in 7 sale impegnate anche in contemporanea, in sessioni e fasce orarie differenti. La società incaricata dell’organizzazione e gestione ha impiegato quotidianamente da 25 a 30 unità; il Comune di Foggia ha destinato alla vigilanza e all’assistenza ai concorrenti quotidianamente circa 30 unità lavorative, 37 per i due concorsi con il maggior numero di concorrenti.

“Piena soddisfazione” dell’assessore al Personale Daniela Patano, che ringrazia “il dirigente e il personale tutto per l’impegno profuso in tempi serratissimi e per assicurare il corretto svolgimento delle prove selettive. Erano prove particolarmente attese e delicate, si sono svolte nella massima trasparenza, e permetteranno a tante persone meritevoli una svolta nella loro carriera professionale e nella loro vita”.

Sulla stessa lunghezza d’onda il dirigente Giuseppe Marchitelli, che sottolinea “la complessità delle procedure messe in atto e l’efficienza mostrata dalla struttura tecnica dell’ente chiamata a gestire un passaggio delicato anche per l’amministrazione, non solo per i concorrenti, e lo ha fatto nel migliore di modi”.

