Elezioni 2025-2028: Nuovo Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Veterinari di Foggia

Si sono svolte il 14 e 15 dicembre 2024 le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Foggia, che guiderà l’ente per il quadriennio 2025-2028.

Il nuovo organo direttivo è così composto:

Presidente: Antonio Iannacci

Antonio Iannacci Vicepresidente: Domenico Galante

Domenico Galante Segretario: Michele Schiavitto

Michele Schiavitto Tesoriere: Antonella Puccini

Antonella Puccini Consiglieri: Ciro Radatti, Antonio Latino, Pasquale Bloise

Ciro Radatti, Antonio Latino, Pasquale Bloise Collegio dei Revisori dei Conti: Donatella Belluscio, Raffaele Arcangelo Lellis, Domenico Tavaglione

Una missione per il progresso della professione veterinaria

Il nuovo Presidente, Antonio Iannacci, ha delineato le principali linee guida del mandato. «Il Consiglio lavorerà con dedizione per rappresentare e valorizzare tutti gli aspetti della professione veterinaria. La nostra missione sarà quella di essere un punto di riferimento per i colleghi e per la comunità, affrontando le sfide e cogliendo le opportunità di un settore in continua evoluzione», ha dichiarato.

Tra gli obiettivi principali del Consiglio ci sono:

La promozione del ruolo cruciale degli animali domestici nella vita quotidiana delle persone;

Il rafforzamento del controllo sulla filiera alimentare per garantire la sicurezza e la qualità degli alimenti;

La gestione delle zoonosi, con particolare attenzione ai patogeni trasmissibili dagli animali all’uomo, contribuendo alla tutela della salute pubblica.

Collaborazione e trasparenza per una crescita condivisa

Il Consiglio si impegnerà a lavorare in uno spirito di collaborazione e trasparenza, puntando a rafforzare il ruolo della professione veterinaria sia sul piano tecnico che su quello etico. L’attenzione al benessere animale e alla salute pubblica sarà il fulcro delle iniziative future, con l’obiettivo di tutelare la comunità e favorire il progresso del settore.

«Confidiamo nel sostegno e nella partecipazione attiva di tutti i colleghi per rendere questo mandato un’occasione di crescita e progresso per l’intera comunità medico veterinaria», ha concluso il Presidente.

Il nuovo Consiglio entra in carica con l’ambizione di affrontare con competenza le sfide di un ambito in continua trasformazione, garantendo un servizio di eccellenza a beneficio della salute degli animali e della società.