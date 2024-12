Più traffico sulle arterie nazionali, ma con Anas il viaggio diventa più sicuro e fluido grazie a un dispiegamento di forze senza precedenti.

Roma, 20 dicembre 2024 – Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, si intensificano i flussi di traffico su strade e autostrade italiane. Anas, parte del Gruppo FS, prevede oltre 2 milioni di persone in più in viaggio, con un aumento del +14% rispetto al periodo pre-natalizio. Per fronteggiare l’esodo, la società ha mobilitato un imponente schieramento di risorse umane e tecnologiche.

La macchina operativa di Anas

Saranno operative 2.350 unità di personale tra tecnici, operatori su strada e addetti delle Sale Operative Territoriali e della Sala Situazioni Nazionale, garantendo monitoraggio h24 e interventi tempestivi. L’amministratore delegato Aldo Isi ha dichiarato: “Come per l’esodo estivo, anche durante le festività natalizie siamo impegnati a rendere la circolazione più fluida e sicura. Grazie al piano neve e alla collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture, le Forze dell’Ordine e le squadre operative Anas, puntiamo a garantire un viaggio sereno per tutti gli utenti della rete”.

Numeri e previsioni: il picco tra il 20 e il 23 dicembre

La giornata di oggi, venerdì 20 dicembre, vedrà un incremento di traffico stimato a +8%, con oltre 13 milioni di transiti. Lunedì 23 dicembre, invece, i flussi cresceranno del +6%, con circa 12 milioni di passaggi previsti. Tra le strade più trafficate, il Grande Raccordo Anulare di Roma, con 1,5 milioni di transiti stimati, la SS16 “Adriatica” e l’Autostrada A2 “del Mediterraneo” (tra 700mila e 800mila veicoli).

Focus geografico

Gli incrementi maggiori sono attesi al Centro, Sud e in Sicilia, con punte del +12%, +14% e +15%. Lunedì 23 dicembre l’attenzione si sposterà al Nord, sulle arterie che collegano le località turistiche di montagna: incrementi fino al +18% sulla SS26 “Valle d’Aosta” e sulla SS51 “Alemagna”. Aumento di traffico significativo anche sulla SS675 “Umbro-Laziale” e sulla SS7 “Appia”.

Flessioni previste e controesodo

Durante i giorni festivi, si prevede una riduzione dei flussi: -20% tra Natale e Santo Stefano, -18% a Capodanno e -17% all’Epifania. Il controesodo sarà più distribuito, con i primi rientri dopo il Natale e un progressivo aumento dopo Capodanno.

Interventi e raccomandazioni

Anas ha sospeso la circolazione dei mezzi pesanti domenica 22, mercoledì 25 e giovedì 26 dicembre dalle 9:00 alle 22:00, per facilitare i viaggiatori. L’AD Aldo Isi invita gli automobilisti a rispettare le regole del Codice della Strada: “Guida e basta” è il motto della campagna di sensibilizzazione contro distrazioni, alcol e droga alla guida.

Per una mobilità informata, Anas consiglia di consultare il portale stradeanas.it o di scaricare l’app “VAI”, disponibile gratuitamente su App Store e Play Store. Gli aggiornamenti in tempo reale sul traffico sono accessibili anche tramite il servizio clienti “Pronto Anas” al numero verde 800.841.148.

Con questo impegno capillare, Anas punta a garantire un viaggio sicuro e sereno per milioni di italiani, anche nelle condizioni di traffico più intense.