Foggia. Disturbi spettro autistico: le attività prodotte nei progetti ‘All Aut Inclusive’ e ‘In&Aut’

Disturbi dello spettro autistico: presentate le attività prodotte nei progetti ‘All Aut Inclusive’ e ‘In&Aut’

La soddisfazione e l’emozione dell’assessora alle Politiche sociali Simona Mendolicchio

Sono state presentate le attività prodotte nel corso delle progettualità ‘All Aut Inclusive’ ed ‘In&Aut’, elaborate dall’Ambito Territoriale Sociale di Foggia ed approvate dalla Regione Puglia, volte a favorire attività di socializzazione, esperienze di inclusione lavorativa e di vita autonoma e residenziale di giovani dai 13 ai 21 anni affetti da disturbi dello spettro autistico.

Mercoledì 18 Dicembre si è svolto presso la Sala Rosa del Palazzetto dell’Arte l’evento ‘Note di Natale: l’armonia dell’inclusione’, organizzato dall’Ambito Territoriale Sociale del Comune di Foggia e l’APS il Girasole, che sta gestendo il progetto ‘All Aut Inclusive’.

La dottoressa Maria Rosaria Bianchi, Responsabile dell’Ufficio di Piano dell’ATS di Foggia, ha sottolineato l’importanza della scelta della co-progettazione che “permette di dare la possibilità a tutti gli organismi del territorio che hanno maturata esperienza nel settore della disabilità di proporre progettazioni ed attività per migliorare la qualità del servizio reso. Nello specifico, sono stati organizzati e sviluppati diversi laboratori per favorire lo sviluppo dell’autonomia e l’inclusione. L’Ambito è particolarmente attento a garantire gli obiettivi di inclusione sociale previsti da progetto, svolgendo un ruolo di garanzia della qualità delle attività effettuate sia nella stesura della progettazione che nel monitoraggio delle azioni poste in essere”.

La Responsabile di Procedimento, dottoressa Anna Carlucci, ha ricordato che “a distanza di due mesi dalla presentazione nella sala consiliare di Palazzo di Città del progetto ‘All Aut Inclusive’, sono 17 i minori presi in carico in età compresa fra i 13 e i 17 ed i 18 e 21 anni. L’associazione Il Girasole ha organizzato laboratori teatrali, motori, emozionali, avvalendosi delle tecniche di musicoterapia, arteterapia e pettherapy, nonché percorsi che coinvolgono anche i genitori. I sorrisi e gli abbracci dei ragazzi e l’emozione dei loro familiari, oltre che l’espressione concreta di quanto appreso finora, sono la testimonianza dell’ efficacia del percorso intrapreso”.

La presidente dell’associazione, dottoressa Cristina Bubici, ha ringraziato i compagni di viaggio di questo percorso (presenti, tra gli altri, l’attore Pierluigi Bevilacqua della Piccola Compagnia Impertinente, che cura il laboratorio teatrale, e don Vito Cecere che guida la Comunità Emmaus, coinvolta per la pettherapy).

La professoressa Marialba Pugliese, dirigente dell’Istituto comprensivo Dante Alighieri, frequentata da alcuni dei ragazzi coinvolti del progetto, ha ribadito quanto la cura dell’affettività sia fondamentale e debba precedere la fase dell’apprendimento. Inoltre ha evidenziato l’importanza della presenza concreta dell’ATS Foggia, quale testimonianza dell’impegno nell’attivare tipologie di servizi ad oggi poco presenti sul nostro territorio.

Giovedì 19 dicembre si è svolto, invece, presso la Pinacoteca 9Cento il dj-set organizzato sempre dall’Ambito Territoriale Sociale congiuntamente all’APS IFun, che sta curando il progetto ‘In&Aut’.

“Vedere il sorriso nei volti di queste ragazze, questi ragazzi e dei loro familiari è una grande emozione, oltre che una legittima soddisfazione per i risultati che si stanno raggiungendo lungo un percorso che vede l’Ambito lavorare con gli organismi del Terzo Settore coinvolti nelle progettualità, per garantire innovatività nei servizi e migliorare la qualità degli stessi”, sottolinea l’Assessora alle Politiche Sociali Simona Mendolicchio, che conclude ringraziando “quante e quanti quotidianamente coniugano professionalità e sensibilità, riuscendo a tradurre in realtà progetti che vanno ben oltre le persone coinvolte rendendo migliore ed autenticamente inclusiva e solidale la nostra comunità” .