Foggia. Il Comune ha ufficializzato l’ordinanza sindacale con le disposizioni relative alle giornate del 24 e 31 dicembre.

L’obiettivo è garantire sicurezza pubblica, viabilità e decoro urbano, permettendo a tutti i cittadini di vivere serenamente i momenti di socialità durante la vigilia di Natale e l’ultimo giorno dell’anno. Le misure adottate mirano a prevenire eccessi, tutelare l’incolumità pubblica e consentire il regolare svolgimento delle attività commerciali.

Divieti su vendita e consumo di bevande

Come già avvenuto in passato, in numerose aree cittadine interessate da eventi o con una significativa presenza di attività commerciali e pubblici esercizi, sono stati introdotti specifici divieti:

Vendita, somministrazione e consumo all’aperto di bevande in contenitori di vetro o in barattoli di latta : tutte le bevande dovranno essere vendute, somministrate e consumate esclusivamente in bicchieri di carta o materiali compostabili. Questo divieto non si applica all’interno dei locali o nelle aree esterne autorizzate con occupazione di suolo pubblico.

: tutte le bevande dovranno essere vendute, somministrate e consumate esclusivamente in bicchieri di carta o materiali compostabili. Questo divieto non si applica all’interno dei locali o nelle aree esterne autorizzate con occupazione di suolo pubblico. Vendita per asporto e consumo all’aperto di bevande alcoliche in qualsiasi contenitore: anche in questo caso, il divieto non è valido per le consumazioni effettuate all’interno dei locali o nelle aree esterne legittimamente autorizzate.

Regole per i D.J. set e la musica

L’ordinanza permette l’organizzazione di D.J. set solo all’interno dei locali o delle pertinenze dei pubblici esercizi, sempre nel rispetto delle norme antinfortunistiche relative alla capienza degli spazi e all’interno di dehors già autorizzati.

I pubblici esercizi che abbiano richiesto e ottenuto entro il 15 dicembre un’autorizzazione amministrativa per l’occupazione di suolo pubblico a fini promozionali o di trattenimento musicale potranno diffondere musica all’esterno. Tuttavia, dovranno rispettare rigorosamente le prescrizioni previste nell’autorizzazione, assicurando che non si creino situazioni di intralcio al transito pedonale e che non vengano ostacolate le attività dei negozi limitrofi.

Divieto di petardi e spray urticanti

A tutela della sicurezza pubblica, l’utilizzo di petardi, anche se di libera vendita, e spray urticanti sarà vietato per tutta la durata delle giornate interessate.

Pedonalizzazione temporanea

Per il giorno della vigilia di Natale, dalle ore 10:00 alle 20:00, sarà istituita un’isola pedonale temporanea nelle seguenti aree:

Via Diomede

Corso Cairoli (da Via Diomede a Piazza XX Settembre)

Piazza Marconi

Via Dante Alighieri

Largo degli Scopari

Piazza XX Settembre

Corso Garibaldi (da Via Polare a Corso Vittorio Emanuele II)

Corso Vittorio Emanuele II e piazze adiacenti (da Corso Garibaldi a Via Arpi)

Piazza Mercato

Il divieto di circolazione riguarderà anche biciclette e veicoli assimilati.

Servizi di pulizia straordinaria

Per garantire il massimo decoro urbano, la società partecipata AMIU PUGLIA S.p.A. assicurerà un servizio specifico di pulizia e spazzamento ripetuto più volte durante la giornata. Inoltre, nelle aree pedonalizzate saranno posizionati contenitori di grande capacità per la raccolta differenziata dei rifiuti.

Grazie a queste misure, il Comune punta a offrire a tutti i cittadini un’esperienza piacevole e sicura durante le festività, nel rispetto della convivenza civile e del decoro cittadino.