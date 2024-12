Foggia, omicidio della tabaccaia Franca Marasco: nuovi dettagli dalla testimonianza della sorella

L’omicidio di Franca Marasco, la tabaccaia uccisa il 28 agosto 2023 nella sua attività in via Marchese De Rosa a Foggia, continua a rivelare inquietanti retroscena. Durante l’ultima udienza del processo, in corso davanti alla Corte d’Assise, la testimonianza della sorella Rosa ha aggiunto nuovi elementi che potrebbero ampliare lo scenario del delitto.

La testimonianza: l’omicidio in diretta telefonica

Rosa Marasco ha raccontato di essere al telefono con Franca al momento dell’aggressione. Era il primo giorno di lavoro della vittima dopo una pausa estiva. Durante la conversazione, Franca le aveva accennato a un messaggio strano ricevuto poco prima, il cui contenuto appariva incomprensibile. Poi, improvvisamente, Rosa ha sentito le grida della sorella: “Aiuto, uscite!” e, infine, un soffocato “Chiama la polizia”. Subito dopo, il silenzio. Nonostante l’accusa di rapina mossa contro l’imputato, Rosa ha dichiarato di non aver percepito richieste di denaro o minacce durante l’aggressione, insinuando l’ipotesi di una pianificazione più complessa.

Minacce e atti intimidatori

Franca Marasco, ha spiegato Rosa, era da tempo vittima di episodi inquietanti: furti, danneggiamenti e visite silenziose di persone con atteggiamenti minacciosi. Tra gli episodi citati, un furto avvenuto tramite un foro praticato nel muro di un edificio vicino e la manomissione della serratura con acciaio liquido. Inoltre, estranei entravano nella tabaccheria con fare arrogante, senza parlare, provocando in Franca uno stato di crescente angoscia.

La dinamica del delitto e le indagini

Secondo l’accusa, Redouane Moslli, 43enne marocchino, avrebbe colpito la donna con quattro coltellate – due al collo e due all’addome – per poi fuggire con 75 euro e due telefoni. L’arma del delitto venne abbandonata sul luogo. Fermato a Napoli pochi giorni dopo, Moslli ha confessato l’omicidio, riferendo di un presunto complice, un uomo soprannominato “Neru”, che avrebbe fornito supporto logistico.

Nella borsa di Franca, i carabinieri trovarono oltre 10mila euro in contanti, rafforzando i sospetti di un possibile movente diverso dalla semplice rapina. Il processo riprenderà a gennaio con l’ascolto di altri testimoni dell’accusa, mentre la famiglia della vittima continua a cercare risposte sulla tragica vicenda.

fonte FoggiaToday