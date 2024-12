Foggia: 'Vetrine di Pace' per un Natale consapevole

Domenica 22 dicembre, alle ore 11 in Piazza Giordano a Foggia, prenderà avvio Vetrine di Pace, una manifestazione speciale ideata dal Coordinamento Capitanata per la Pace ora che le festività natalizie si avvicinano in un mondo ancora segnato da conflitti che non possono essere ignorati o rimossi.

A partire dal 22 dicembre, le vetrine dei negozi dell’isola pedonale compresa tra Piazza Giordano e Corso Vittorio Emanuele II si coloreranno dei disegni realizzati da numerosi bambini e bambine; un inno alla pace e un monito contro la violenza delle guerre. Accompagnato da Brunella, una mite asinella della fattoria didattica di Emmaus, un gruppo di piccoli artisti percorrerà le vie del centro consegnando i loro lavori ai negozianti aderenti, che li terranno esposti per tutto il periodo delle festività natalizie.

L’iniziativa intende mantenere viva l’attenzione sulle guerre in corso in Palestina, Ucraina, Siria, Libano ed in molti altri paesi, far crescere la consapevolezza che la guerra è una scelta politica, che la pace si costruisce ogni giorno e che occorre promuovere un mondo dove i soldi siano investiti in sanità, istruzione, pensioni e cooperazione, anziché in armamenti.

Il 18 dicembre il presidente ucraino Zelensky ha riconosciuto l’impossibilità di riconquistare la Crimea e il Donbass, cioè di conseguire la tanto declamata vittoria contro l’aggressore russo, una “vittoria” sinora sostenuta con imponenti invii di armi dalle potenze occidentali in una cinica “guerra per procura” tra la Nato e la Russia. Ciò mostra ancora una volta l’inutilità di un conflitto armato che ha causato centinaia di migliaia di morti tra i soldati e vittime e gravissime sofferenze per la popolazione civile ucraina. In più, anche un fortissimo aumento dei prezzi dei generi di prima necessità per i popoli europei.

Tutti i cittadini e le cittadine possono unirsi idealmente all’appello per un mondo più giusto e pacifico soffermandosi a guardare i disegni dei bambini nelle vetrine e a riflettere sul messaggio di pace che vogliono diffondere.

Comunicato stampa.