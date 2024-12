Il Presepe Vivente di Mattinata: Un Viaggio nella Tradizione e nel Cuore della Puglia

Anche quest’anno, il borgo di Mattinata (FG) si prepara a vivere un’atmosfera natalizia unica grazie al tanto atteso Presepe Vivente, che promette di coinvolgere e incantare residenti e turisti con la sua magia senza tempo. Il primo appuntamento è fissato per il 22 dicembre, quando una colorata sfilata partirà alle 17:00 dalla rotatoria del paese, attraversando Corso Matino, per giungere fino alla suggestiva località di Via Archita 30 – Contrada Apollo, dove prenderà vita il tradizionale presepe.

La scenografia sarà un vero e proprio tuffo nel passato, con scene che riproducono le antiche tradizioni natalizie della zona, mettendo in risalto mestieri, costumi e usanze tipiche della cultura contadina pugliese. A partire dal 22 dicembre, l’evento si ripeterà nelle date del 23, 28, 29 dicembre 2024 e 3 e 4 gennaio 2025, con il Presepe Vivente aperto dalle 18:30 alle 21:30, regalando momenti di bellezza e riflessione a chiunque voglia immergersi nel calore del Natale.

Il 4 gennaio 2025, un momento particolarmente emozionante arricchirà l’evento: l’arrivo dei Re Magi. Alle ore 17:00, i tre Re Magi partiranno dal capolinea degli autobus e percorreranno Corso Matino, sfidando il freddo di gennaio per arrivare al presepe, dove renderanno omaggio alla Sacra Famiglia. Un momento di grande suggestione che attirerà l’attenzione di tutti i partecipanti, con la sfilata che trasporterà i visitatori in un’atmosfera di pura magia e spiritualità.

Un aspetto che rende il presepe vivente di Mattinata particolarmente speciale è la sua dimensione comunitaria. I protagonisti dell’evento sono infatti i membri dell’Associazione Mattinata a Cavallo, che da anni promuove l’amore per il territorio e le tradizioni locali. Tuttavia, quest’anno, il presepe vedrà la partecipazione di tanti altri cittadini del paese, che, pur non facendo parte dell’associazione, hanno scelto di dare il loro contributo per portare avanti un’iniziativa che negli anni scorsi ha riscosso grande successo. L’entusiasmo e la volontà di preservare e tramandare queste tradizioni si riflettono nella generosità di tutti coloro che hanno deciso di scendere in campo, per dar vita a un evento che coinvolge tutta la comunità.

Il presepe, in quanto rappresentazione vivente, si distingue per il suo realismo e per l’emozionante interazione con il pubblico. Ogni angolo della scena, ogni personaggio, ogni attività artigianale che si svolgerà nei vari “banchi” del presepe sarà un’occasione per immergersi nei dettagli di una tradizione che affonda le sue radici nella storia del nostro paese.

L’organizzazione, che da anni realizza questo evento, ha come obiettivo non solo quello di far rivivere la magia del Natale, ma anche di rafforzare il legame con la tradizione, riscoprendo quei valori di comunità e di condivisione che caratterizzano il territorio di Mattinata e la sua gente. L’evento, infatti, è una bellissima opportunità per far conoscere a tutti, anche a chi arriva da lontano, la bellezza di un borgo che custodisce una cultura ricca e genuina.

Quindi, non perdete l’opportunità di vivere un Natale diverso, fatto di tradizioni, calore e spirito di comunità: il Presepe Vivente di Mattinata è l’appuntamento imperdibile per chi vuole farsi coinvolgere in un’esperienza che sa di magia, storia e bellezza autentica. Vi aspettiamo dal 22 dicembre per un viaggio che saprà toccarvi nel cuore.