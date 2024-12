La grande boxe a San Severo: De Filippo sfida Fontana per il titolo italiano (FOTO - VIDEO)

San Severo si prepara a rivivere le emozioni del grande pugilato. Il prossimo sabato 21 dicembre 2024, il Palasport Borsellino e Falcone di Viale Castellana ospiterà una serata dedicata alla boxe, che culminerà nel combattimento per il titolo italiano vacante dei pesi welter tra il pugile locale Michele De Filippo e Andrea Fontana.

La manifestazione segna il ritorno di uno sport che ha regalato alla città una storia ricca di campioni e momenti indimenticabili.

UNA CONFERENZA CARICA DI ENTUSIASMO

Questa mattina, durante la conferenza stampa di presentazione dell’evento, il Sindaco Lidya Colangelo e l’Assessore allo Sport Gigi Marino hanno sottolineato l’importanza della serata.

“È il ritorno del grande pugilato a San Severo dopo tanti anni di assenza – ha dichiarato il Sindaco Colangelo –.

La nostra città vanta una tradizione pugilistica straordinaria, con campioni come Pinuccio Russi, che perse il titolo italiano contro Patrizio Oliva nel 1981, e Michele Mastrodonato, già campione italiano e sfidante al titolo mondiale. Ma anche Luigi Castiglione, campione italiano, europeo e mondiale, e Luigi Minchillo, che nel 1982 difese il titolo europeo proprio qui.

L’evento del 21 dicembre è un’occasione per celebrare questa eredità e per sostenere Michele De Filippo nel tentativo di conquistare il titolo italiano”.

UN EVENTO DI LIVELLO NAZIONALE

L’evento, organizzato dall’ASD CREA BOXE Lanciano in collaborazione con l’ASD Nuova Accademia Pugilistica Di Mauro – Minchillo – Manzaro di San Severo, prevede una serata intensa. Oltre al match clou, sono in programma due incontri di 6 riprese e ben sette incontri dilettantistici. A impreziosire l’evento saranno ospiti d’eccezione come Patrizio Oliva, Francesco Damiani e Mauro Galvano, che rappresentano alcune delle figure più celebri della boxe italiana.

I PROTAGONISTI DELLA SFIDA

Michele De Filippo, nato a San Severo e residente a Borgo San Lorenzo, ha un record di 11 incontri, con 6 vittorie per KO. La sua ultima vittoria risale al 24 aprile 2024, quando ha sconfitto Francesco Lezzi a Firenze.

Il suo avversario, Andrea Fontana, noto come “The Doctor”, ha un record di 12 vittorie, 6 delle quali per KO. Fontana, che fa parte della scuderia Boxing de Rua e si allena sotto la guida di Stefano Abatangelo, ha recentemente conquistato l’IBF Mediterranean Welter battendo Riccardo Joshua lo scorso maggio a Collegno.

ASPETTATIVE E PREPARATIVI

L’Assessore Marino ha aggiunto: “L’auspicio è che il Palasport sia gremito di appassionati per sostenere il nostro concittadino. Sarà una serata speciale, un evento che può rilanciare la boxe a San Severo e attirare nuovi talenti”.

I biglietti per la serata sono già in vendita. I prezzi vanno da € 10,00 per la tribuna a € 25,00 per il bordo ring.

Le prevendite sono attive in diversi punti della città:

San Severo : Accademia pugilistica Michele Mastrodonato (Via Pietro Nenni 118), Caffetteria del Corso (Viale II Giugno), Edicola stazione ferroviaria (Piazza della Costituzione), Bar della Stazione (Piazza della Costituzione), Demà (Via Alessandro Minuziano 163), Manita (Via Tiberio Solis 151), Martial Arts Academy Team Verga (Via R. Morandi 47).

: Accademia pugilistica Michele Mastrodonato (Via Pietro Nenni 118), Caffetteria del Corso (Viale II Giugno), Edicola stazione ferroviaria (Piazza della Costituzione), Bar della Stazione (Piazza della Costituzione), Demà (Via Alessandro Minuziano 163), Manita (Via Tiberio Solis 151), Martial Arts Academy Team Verga (Via R. Morandi 47). Torremaggiore : Corso 98 (Corso G. Matteotti 98), Caffè della Fontana (Corso G. Matteotti 200).

: Corso 98 (Corso G. Matteotti 98), Caffè della Fontana (Corso G. Matteotti 200). Apricena: Business Cafè (Via Aldo Moro 104).

LA SFIDA CHE UNISCE SPORT E TRADIZIONE

Il match del 21 dicembre è molto più di una sfida sportiva: rappresenta un ritorno alle radici e un omaggio alla storia pugilistica di San Severo. Un’occasione per riaccendere i riflettori su una tradizione gloriosa e per scrivere un nuovo capitolo di successi. I riflettori si accenderanno alle 19:30 per accogliere un pubblico che si preannuncia caloroso e appassionato.

L’appuntamento è al Palasport Borsellino e Falcone: il ring è pronto, la città pure.

A cura di Ilario De Angelis

