Gli allievi della scuola di ballo Maracaibo di Manfredonia hanno deciso di unirsi per augurare a tutti buone feste e trasmettere un messaggio di amore, l'energia più potente dell'intero universo.

Il Natale è il simbolo di pace, speranza e condivisione affettiva.

Quale modo migliore per rappresentare tutto questo se non con una semplice e gioiosa coreografia natalizia? Gli allievi della scuola di ballo Maracaibo di Manfredonia hanno deciso di unirsi per augurare a tutti buone feste e trasmettere un messaggio di amore, l’energia più potente dell’intero universo.

Buon Natale a tutti!